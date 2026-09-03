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Al ritmo de la independencia: palillonas del Santa Mónica afinan sus pasos para el 15 de septiembre

Con trajes verdes y detalles dorados, 13 palillonas ensayan sus coreografías para representar con talento y orgullo a su institución en las fiestas patrias

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 14:00
Al ritmo de la independencia: palillonas del Santa Mónica afinan sus pasos para el 15 de septiembre
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Con sus llamativos trajes verdes con detalles dorados y las tradicionales botas negras a la rodilla, las palillonas del Instituto Privado Santa Mónica afinan cada movimiento para engalanar los desfiles patrios de este 15 de septiembre.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
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Valeria Fernanda Valeriano Rodríguez tiene 16 años y actualmente cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Con 16 años, Marelyn León cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades cursa Nathalia Stefany Zúniga Figueroa, de 15 años.

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Ella es Andrea Alejandra Duarte Padilla, estudiante de décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, tiene 16 años.

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A sus 15 años, Briana Rachel Zepeda Valladares estudia décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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De 15 años, Skarleth Gabriela Castro Palma estudia décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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El Bachillerato Técnico Profesional en Informática es la carrera que cursa Maylin Elizabeth Rodríguez Salinas, quien estudia décimo grado.

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Brittany Gabriela Sánchez Baquedano cursa noveno grado y tiene 15 años.

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Génesis Elizabeth Burgos Álvarez tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Anelisa Sánchez Peña tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

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En noveno grado estudia Suany Maritza Palma Ochoa, quien tiene 15 años.

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Madeline Tatiana Pineda Ordóñez, de 16 años, se encuentra en el último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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