Al ritmo de la independencia: palillonas del Santa Mónica afinan sus pasos para el 15 de septiembre

Con sus llamativos trajes verdes con detalles dorados y las tradicionales botas negras a la rodilla, las palillonas del Instituto Privado Santa Mónica afinan cada movimiento para engalanar los desfiles patrios de este 15 de septiembre.
Valeria Fernanda Valeriano Rodríguez tiene 16 años y actualmente cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Con 16 años, Marelyn León cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades cursa Nathalia Stefany Zúniga Figueroa, de 15 años.
Ella es Andrea Alejandra Duarte Padilla, estudiante de décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, tiene 16 años.
A sus 15 años, Briana Rachel Zepeda Valladares estudia décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
De 15 años, Skarleth Gabriela Castro Palma estudia décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
El Bachillerato Técnico Profesional en Informática es la carrera que cursa Maylin Elizabeth Rodríguez Salinas, quien estudia décimo grado.
Brittany Gabriela Sánchez Baquedano cursa noveno grado y tiene 15 años.
Génesis Elizabeth Burgos Álvarez tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Anelisa Sánchez Peña tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
En noveno grado estudia Suany Maritza Palma Ochoa, quien tiene 15 años.
Madeline Tatiana Pineda Ordóñez, de 16 años, se encuentra en el último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.