CMH no investiga a personal de clínicas que da falsos diagnósticos: "Es un delito criminal"

Sobre quién debería vigilar que esto no ocurra, apuntó que "los órganos investigativos del Estado, la Fiscalía, porque este es un delito de índole común y es criminal".También mencionó una eventual responsabilidad municipal por los permisos otorgados, sin comprometer a su gremio en ninguna verificación.En ningún momento de la entrevista el presidente del Colegio Médico anunció una acción concreta de la institución —ni alerta a colegiados, ni denuncia formal, ni coordinación con autoridades sanitarias— más allá de reiterar que solo actuaría si el implicado resultara ser uno de sus propios miembros.