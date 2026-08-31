Exministro de Salud califica de “farsa” la resonancia cuántica de clínicas

La promesa de que una sola sesión puede resolver problemas respiratorios también genera dudas.“Imagínese los asmáticos que tienen que estar reponiendo el inhalador varias veces al día durante toda su vida”, explicó. “Cualquier persona con un broncoespasmo no es con una vez, tiene que estarse haciendo eso eternamente para poder sentirse mejor, ¿y aquí con una vez ya se va a sentir bien? Eso es falso, simplemente es parte de una estafa y le están sacando dinero suavemente a la gente”.El último elemento del procedimiento es económico. El tratamiento es presentado inicialmente con precios que pueden superar los 70,000 lempiras. Después, ante la resistencia del cliente, aparecen supuestos descuentos que reducen el precio a una fracción del monto original.Para Matheu, esa estrategia no es una señal de generosidad comercial, sino una de las señales que deberían despertar sospechas.“¿Quién en su sano juicio le va a bajar de 78,000 a 14,000 lempiras?”, preguntó.Y explicó el mecanismo psicológico que, a su juicio, opera detrás de la rebaja.“A usted lo van a engañar: ‘valía 78 y solo voy a pagar 14... ¡uy, me están ahorrando 64,000 lempiras!’. ¡Le están robando 14,000 lempiras, que es diferente!”.La diferencia entre el precio inicial y el precio final crea la impresión de una oportunidad que debe aprovecharse de inmediato. El paciente deja de preguntarse si necesita el tratamiento y comienza a preguntarse cuánto dinero está ahorrando.El caso adquiere otra dimensión si quienes realizan las evaluaciones son extranjeros que ejercen la medicina sin autorización en Honduras. Matheu señaló que un médico extranjero debe cumplir con los requisitos correspondientes para poder ejercer legalmente en el país.“Si son médicos extranjeros, colombianos de donde sea, más ilegal todavía, porque tendrían que acreditar que están autorizados por el Colegio Médico de Honduras para ejercer legalmente la profesión aquí en el país. Y si no están acreditados, están ilegales”.Pero también advirtió que la persona que se presenta como médico ni siquiera necesariamente podría tener esa formación.“En muchos casos yo creo que algunos ni médicos han de ser; simplemente comerciantes, y juegan, manipulan con la psiquis de las personas”.El problema, añadió, no se limita a quienes carecen de formación médica.“Me da lástima, porque el médico no estudió para engañar a nadie. No es cierto que hagamos ningún Juramento de Hipócrates, eso es algo que es de la mitología, pero nuestra formación no nos enseña a andar engañando”.Para el doctor, la tecnología utilizada en estas consultas se parece más a un antiguo truco de feria que a un instrumento médico.“Esta es una payasada. Antes, a principios del siglo pasado, los magos como Houdini y toda esa gente, llevaban a los pueblos en donde hacen que la gente se agarre de un tubo y le dan un choque eléctrico. Bueno, similar es lo que están haciendo ahorita”, detalló.Al igual, advirtió al paciente que deposita en ella una confianza médica.“O sea, andamos un siglo atrasados y estafados. Yo llamaría a la gente a que no se dejen engañar, porque pueden poner en riesgo su vida”.