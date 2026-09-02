Biomédico alerta por analizador cuántico usado en clínicas: "Ese aparato es una estafa"

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Colocar la mano sobre un sensor o cerrar los dedos alrededor de un tubo plástico conectado a una computadora. Eso es todo lo que las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/estafas-medicas-honduras-medisan-nuevamed-diagnosticos-tratamientos-AO31848811" target="_blank">clínicas expuestas por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium</a> les piden a los pacientes antes de entregarles un diagnóstico alarmante.Para el ingeniero biomédico hondureño, Orlando Marín, con experiencia en el extranjero, esa simplicidad es, precisamente, la prueba de que el analizador magnético de resonancia cuántica no tiene sustento para detectar enfermedades.Para empezar, dijo que "el nombre está mal usado", pues el dispositivo "realmente no se asimila a ningún aparato de resonancia magnética", porque una resonancia real "necesita un cuarto especial" para contener la fuerza de su magneto.