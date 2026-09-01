Pagó L14,000 por tratamiento y una empleada le advirtió: “Son estafadores”

Entonces decidió cancelar el contrato y la respuesta, según su relato, fue una lluvia de argumentos para hacerla cambiar de opinión. “Me quisieron convencer, y convencer, y convencer, y convencer”, recordó.Ella no cedió y pidió algo que, desde su perspectiva, parecía básico, el saber exactamente por qué estaba pagando.Solicitó un desglose de los cobros, ya que quería saber cuánto costaba el suero, cuánto le cobraban por los tres frascos de medicina natural y cuánto correspondía a las consultas con el supuesto médico, el nutricionista y el psicólogo.