Pagó L14,000 por tratamiento y una empleada le advirtió: “Son estafadores”

Tegucigalpa, Honduras.- La historia de Rocío (nombre ficticio), de 45 años, comenzó con una consulta gratis en el Centro Médico Nueva Med, algo que parecía demasiado sencillo para levantar sospechas.

Rocío caminaba por una gasolinera ubicada al final del anillo periférico cuando alguien se acercó y le entregó un pequeño papel.

Era, según le dijeron, una especie de premio y que (sin participar) había ganado una consulta gratuita y un examen que, supuestamente, permitiría conocer el estado de varios órganos de su cuerpo.

Era la Semana Morazánica de 2025. Le tomaron el número de teléfono y días después llegó una llamada. Le fijaron una fecha y hora, pero no acudió. Volvieron a llamarla sin tener respuesta, así que insistieron otra vez hasta que accedió.

"Me pusieron la mano en esa máquina, en lo cual supuestamente esa máquina me detectó problemas en el hígado, dijeron que lo tenía en ‘segundo nivel’, que mis pulmones estaban mal, que tenía problemas de depresión y sobrepeso", contó la víctima en diálogo con LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus..

“Lo que pasa es que en ese momento se me bloqueó la mente”, dijo, como justificando haber caído en una red de engaños. Aquella fue la primera consulta en Nueva Med, pero no la última.

La mujer contó que antes de pasar con quienes se presentaban como profesionales de la salud le hicieron preguntas que, con el tiempo, comenzaron a parecerle importantes, como si trabajaba, sí manejaba dinero en efectivo y si tenía tarjetas de crédito.

"Ya cuando uno sale de sus consultas, pues uno ya ha dado su tarjeta de crédito para que sea utilizada, porque le ponen un plan así de un tratamiento, que suero aquí, que suero allá. Pues yo caí en esa estafa y cedí mi tarjeta de crédito por el valor de 14,000 lempiras", contó.

“Fue poco, pero igual. Es una plata que a uno le cuesta", agregó.

Comenzó el tratamiento. La enviaron con un psicólogo y un nutricionista, pero desde esas consultas empezó a sentir que algo no encajaba. “No se les vio nada de profesionalismo, no me sentía convencida, ellos me recetaron unos medicamentos naturales, que ellos no lo producen sino que lo compran aquí y después los estuve tomando”, afirmó.

Había acudido antes con otros nutricionistas y psicólogos y, según comparó, percibía una diferencia en la manera de atenderla, hablarle y explicarle las cosas. "No tenían profesionalismo porque uno siente, ellos no eran competentes en esa área, para mí que los entrenan", contó.

Después le indicaron que debía regresar para recibir un suero. Así lo hizo.

Le colocaron el suero y entonces, aseguró, comenzó a sentirse extraña. “Cuando salí de esa clínica, yo me empecé a sentir muy rara y cuando llegué a mi casa me empecé a sentir muy débil", recordó.

La sensación le recordó a los síntomas que había experimentado después de recibir una vacuna contra la covid-19.