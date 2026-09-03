ATIC no descarta extender operativos a Medisan, clínica denunciada por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium

“En San Pedro Sula, obviamente, tendrán que hacerse otras diligencias, se tendrá que conformar equipo, porque en San Pedro Sula hay personal de la Fiscalía de Protección al Consumidor por lo cual no se descarta que las mismas acciones se puedan extender hacia otras clínicas que estén operando de la misma forma que opera esta en Tegucigalpa”, sentenció el portavoz de la ATIC. Al igual, el Ministerio Público deja claro que la inspección en la capital es solo el primer paso de una ofensiva legal que busca desmantelar por completo este modelo de fraude médico en las ciudades más habitadas de Honduras.