“Exportaron el delito de Colombia a CA”: Red de clínicas se lucra con diagnósticos falsos

Empresas como estas no solo operan en Colombia. Documentos en poder de EL HERALDO y LA PRENSA Premium evidencian que están en Honduras y que muchas tienen<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/medisan-honduras-socia-acciones-negocio-colombia-estafa-GL31902253" target="_blank"> vínculos con las colombianas.</a> Medisan, en San Pedro Sula, es una de ellas, así como Nueva Med, una clínica que opera en Tegucigalpa.Este equipo también <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/cirrosis-cancer-diagnostico-clinica-engano-estafa-BC31880089" target="_blank">infiltró a varios periodistas para conocer de primera mano cómo operaban estas clínicas. </a>Al igual que al equipo de Séptimo Día de Caracol TV, les dieron diagnósticos falsos y hasta les sugirieron sacar créditos con los bancos para pagar los supuestos tratamientos, que no son nada accesibles. Incluso, este equipo identificó que apelan a las emociones y al temor de las personas para convencerlas de pagar el tratamiento, pues los diagnósticos que les realizan los hacen sonar como si fueran mortales.Según Villani, ellos identificaron que muchos de los colombianos que están vinculados con las empresas denunciadas en Colombia también están en Perú con temas de salud y ofreciendo membresías. “Todo estaría relacionado con la misma modalidad por lo menos y muchos de los de las cabezas de las empresas están ahora en Honduras”, comentó.