“Exportaron el delito de Colombia a CA”: Red de clínicas se lucra con diagnósticos falsos

San Pedro Sula, Honduras.- De Colombia a Honduras no solo se importan productos agropecuarios y medicamentos, sino que también negocios cuyo fin es estafar a las personas apelando a algo muy importante: la salud. Así lo destapó el pasado 17 de julio de 2026 el equipo de Séptimo Día de Caracol TV, en Colombia, al revelar que todo empieza con una llamada telefónica o en las calles diciéndole a la gente que se ganaron una consulta y examen gratis sin que hubiesen participado en un concurso. Además, nunca les mencionan que el examen es realizado con un analizador de resonancia magnética cuántica, un aparato sin sustento científico. En Honduras utilizan el mismo modus operandi, pues se trata de una red que opera en ambos países. “Lo que creemos es que son colombianos los que están detrás de la empresa Medisan (en Honduras) y que llevaron esta modalidad de engaño allá; lastimosamente exportaron el delito de Colombia para Centroamérica a hacerle daño a tanta gente”, señaló el periodista Juan Carlos Villani, quien estuvo detrás de la investigación en Colombia. En diálogo con EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, Villani explicó que los hallazgos sobre Medisan en Neiva no empezaron con ese reportaje, sino con uno publicado en abril de 2022 que exponía a empresas de turismo que también estafaban con membresías vacacionales a través de llamadas y les sacaban créditos a las víctimas sin que se dieran cuenta (en Honduras también se realizó la misma denuncia, pero en 2024). Luego, en julio, a través del reportaje “Cámara oculta de Séptimo Día: ¿supuestos exámenes médicos terminan con costosos créditos?”, evidenciaron que también lo hacían en el rubro de la salud. “Nosotros detectamos que la cabeza o las cabezas de las primeras empresas que denunciamos (con las membresías) son las mismas que ahora están engañando ciudadanos con temas de salud. Eso es lo primero que descubrimos en estas dos investigaciones”, expuso Villani. Uno de los involucrados es Andrés Augusto Contreras Rojas, quien ya había sido mencionado en las investigaciones de las membresías, pero en el segundo reportaje “logramos tener un documento de nuestras fuentes que nos indicaba que él sí era el socio único y con el 100% de Medisan Calizas (en Colombia) y el año pasado gestionó la venta del 20% a una persona que entiendo es ciudadano hondureño”, comentó. El registro mercantil de la clínica indica que el 20%, el equivalente a 200 acciones de Medisan en Colombia pertenecen a la Empresa de Servicios de Belleza, Terapia y Salud, razón social de Medisan en Honduras, representada en Honduras por Christian Miguel Varela Cámbar.

La conexión fue realizada por el equipo de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium un mes después de que el medio colombiano publicó la investigación sobre Medisan, lo que permitió mostrar cómo la empresa había cruzado fronteras para engañar a personas en Honduras apelando a su salud. En el caso de Nueva Med, otra empresa que opera en Honduras, no tiene vínculo con Medisan, pero sí con Colombia, pues su actual dueña es de ese país. Opera bajo el nombre Centro Médico Centroamericano, Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.). y quedó inscrita en el Registro Mercantil el 23 de mayo de 2025. Su fundador y propietario original fue el hondureño Humberto Enrique Salgado Rivera, abogado y notario, pero seis meses después de su creación, cedió gratuitamente la totalidad de su participación, valorada en 5,000 lempiras, a la colombiana Cruz Helena Otalvaro Restrepo. Esto evidencia cómo muchos colombianos están detrás de empresas que extienden su negocio a otros países, justo como señaló Villani.

Les sacaban créditos

En Colombia el engaño en las clínicas funciona igual que lo hacen en Honduras, solo que allí iba un paso adelante: a las víctimas les sacan créditos sin que ellas se den cuenta. Incluso, en algunos casos llaman afirmando que era una campaña de la Secretaría de Salud para generar más confianza. “A la persona la atienden varios asesores. Uno es el que le hace el examen y otro es el que le pide el documento y el teléfono celular porque le dicen a la persona que le van a hacer un estudio de crédito para ver si esa persona tiene capacidad de sacar un crédito en en alguna entidad, pero la persona no sabe que el asesor le va a sacar de una vez el crédito”, comentó. Villani también mencionó que lograron identificar que los empleados con trajes médicos no eran profesionales de la salud con un título y que los diagnósticos que hacían a través del analizador biocuántico nunca les llamaban enfermedades sino alteraciones. Periodistas del equipo de Séptimo Día de Caracol TV también se hicieron pasar por pacientes en dos clínicas en diferentes ciudades de Colombia. A una de las periodistas le dijeron que tenía al menos tres enfermedades, entre ellas problemas en los riñones. “Esta persona es una chica joven, tiene unos 26 años, que goza de una muy buena salud particularmente y a ella le detectaron, sin embargo, alteraciones, las mismas que le detectan a casi la mayoría de pacientes”, afirmó. En su caso, aseguró, se sometió a varios procedimientos en Medisan en Neiva y, posteriormente, llegaron con autoridades de la Superintendencia Nacional de Salud y lograron evidenciar que “todo era un gran engaño”. La clínica fue cerrada, aunque actualmente sigue funcionando.

Justicia sin avances

El periodista también fue consultado sobre si había un involucramiento de las autoridades para permitir la operatividad de las clínicas, a lo que respondió que “lo que nos han contado nuestras fuentes es que sí hay autoridades involucradas, tanto en la Policía como en las autoridades de salud. Lo que pasa es que en el programa no logramos tener las pruebas de que estuvieran comprometidas las autoridades, pero no lo que sabemos es que sí”. Lamentó que “cuando la gente denuncia masivamente unos casos, lo que debería pasar es que la fiscalía actúe y empiecen a ver realmente investigaciones y resultados. Aquí han pasado muchísimos meses y la fiscalía lo que sabemos es que archiva los procesos”. El periodista contabilizó al menos 30 empresas que operan de esta forma en Colombia, pero ahora, tras la denuncia de ese medio, se van a los pueblos donde rentan una oficina temporal para engañar a las personas y luego la cierran sin dejar rastro. “Y ellos ahora están mutando a ofrecer servicios de odontología bajo la misma modalidad”, dijo. Tras exponer estos casos, el periodista señaló que esta empresa lo denunció por injuria y calumnia, pero como ellos tenían todas las pruebas el caso no procedió. “El mensaje es un mensaje completamente de impotencia, es algo irónico porque justamente una de las personas que denunció a una de estas empresas por estafa, la Fiscalía de Colombia le recibió la denuncia a este ciudadano, que es un ciudadano de la tercera edad, a él le habían sacado un crédito por 6 millones de pesos, que esos son más o menos unos 2000 o 1800 dólares”, condenó.

3 de abril de 2022 Una investigación de Séptimo Día en Colombia expuso una red de engaños masivos mediante falsas membresías vacacionales ofrecidas por agencias que con presiones y supuestas alianzas inexistentes con cadenas hoteleras estafaban a los ciudadanos. Detrás de una de estas empresas estaba Andrés Augusto Contreras Rojas.

7 de julio de 2026 El nombre de Andrés Augusto Contreras Rojas volvió a figurar. Apareció como accionista mayoritario de Medisan, una empresa, según la investigación del mismo medio, que estafaba a colombianos con diagnósticos falsos y, además, les sacaba créditos sin que ellos se dieran cuenta. Luego los hacían firmar un contrato.

31 de agosto de 2026 EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium evidenciaron que esa clínica también estaba en Honduras con el mismo modus operandi. Este equipo logró corroborar que había una conexión directa, pues Medisan en Honduras era accionista de la empresa con el mismo nombre en Colombia. Este equipo se infiltró en la clínica como paciente.

Operan en otros países

Empresas como estas no solo operan en Colombia. Documentos en poder de EL HERALDO y LA PRENSA Premium evidencian que están en Honduras y que muchas tienen vínculos con las colombianas. Medisan, en San Pedro Sula, es una de ellas, así como Nueva Med, una clínica que opera en Tegucigalpa. Este equipo también infiltró a varios periodistas para conocer de primera mano cómo operaban estas clínicas. Al igual que al equipo de Séptimo Día de Caracol TV, les dieron diagnósticos falsos y hasta les sugirieron sacar créditos con los bancos para pagar los supuestos tratamientos, que no son nada accesibles. Incluso, este equipo identificó que apelan a las emociones y al temor de las personas para convencerlas de pagar el tratamiento, pues los diagnósticos que les realizan los hacen sonar como si fueran mortales. Según Villani, ellos identificaron que muchos de los colombianos que están vinculados con las empresas denunciadas en Colombia también están en Perú con temas de salud y ofreciendo membresías. “Todo estaría relacionado con la misma modalidad por lo menos y muchos de los de las cabezas de las empresas están ahora en Honduras”, comentó.