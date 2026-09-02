Precio del dólar para este jueves 3 de septiembre: así se cotiza en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar vuelve a subir en Honduras este jueves 3 de septiembre de 2026, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se ubica hoy en L26.8650, mientras que la tasa de venta alcanza L26.9993 por cada dólar. Ambos valores registran un aumento de L0.0026 frente al miércoles, cuando el dólar se cotizó a L26.8624 para la compra y L26.9967 para la venta.

El movimiento significa una nueva depreciación del lempira frente a la moneda estadounidense, después de que el dólar había registrado una reducción de L0.0032 en ambas tasas durante la jornada del miércoles. La tasa de compra corresponde al valor de referencia del dólar y es la que se utiliza para expresar cuántos lempiras se entregan por cada dólar adquirido. La tasa de venta es superior porque incorpora la comisión cambiaria cobrada por los agentes económicos, de acuerdo con la información del BCH.

La evolución del dólar durante la semana