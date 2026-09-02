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Precio del dólar para este jueves 3 de septiembre: así se cotiza en Honduras

¿A cuánto cotiza el dólar este jueves 3 de septiembre? La moneda estadounidense sufre una nueva variación y altera el mercado en Honduras. Aquí los detalles

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 21:16
Precio del dólar para este jueves 3 de septiembre: así se cotiza en Honduras

Tras una breve baja, el lempira se deprecia de nuevo frente al dólar; la tasa de venta ronda los L27.00 por divisa, según datos oficiales del BCH.

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar vuelve a subir en Honduras este jueves 3 de septiembre de 2026, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH).

La tasa de compra se ubica hoy en L26.8650, mientras que la tasa de venta alcanza L26.9993 por cada dólar.

Ambos valores registran un aumento de L0.0026 frente al miércoles, cuando el dólar se cotizó a L26.8624 para la compra y L26.9967 para la venta.

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El movimiento significa una nueva depreciación del lempira frente a la moneda estadounidense, después de que el dólar había registrado una reducción de L0.0032 en ambas tasas durante la jornada del miércoles.

La tasa de compra corresponde al valor de referencia del dólar y es la que se utiliza para expresar cuántos lempiras se entregan por cada dólar adquirido.

La tasa de venta es superior porque incorpora la comisión cambiaria cobrada por los agentes económicos, de acuerdo con la información del BCH.

La evolución del dólar durante la semana

El martes 1 de septiembre, la compra se ubicó en L26.8656 y la venta en L26.9999.

Para el miércoles 2 de septiembre, ambas tasas bajaron L0.0032, hasta L26.8624 y L26.9967, respectivamente.

Este jueves, el dólar recupera L0.0026 en ambas tasas, con lo que se sitúa en L26.8650 para la compra y L26.9993 para la venta.

El tipo de cambio oficial es actualizado por el BCH y sirve como referencia para las operaciones cambiarias en el país.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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