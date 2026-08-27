Las remesas a Honduras crecen un 11,2% hasta julio y suman 7.692 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares recibidas por Honduras ascendieron a 7.692,2 millones de dólares entre enero y julio de 2026, un 11,2 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, informó este jueves 27 de agosto el Banco Central de Honduras (BCH). Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido en los primeros siete meses del año superó en 777,5 millones de dólares a los 6.914,7 millones captados en el mismo período de 2025. El comportamiento mensual de las remesas mostró que en enero pasado el país recibió 870,7 millones de dólares; en febrero, 938,2 millones; en marzo, 1.218,3 millones; en abril, 1.103,6 millones; en mayo, 1.159,7 millones, en junio, 1.224,5 millones, y en julio 1.177,2 millones de dólares, detalló el BCH.

Cada año, miles de hondureños intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida, un fenómeno que contribuye a que ese país sea el principal origen de los envíos que recibe Honduras. Las remesas procedentes desde Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre personas con estatus migratorio regular e irregular, constituyen uno de los principales pilares de la economía de Honduras, donde el 86% de este dinero se destina al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución. Estos recursos representan más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, un país de unos diez millones de habitantes donde más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza, según cifras oficiales. Además, son la principal fuente de divisas del país y superan los ingresos generados por exportaciones como el café, los productos de maquila, el camarón y otros bienes, así como por la inversión extranjera directa.