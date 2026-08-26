Precio del dólar llegará a 27 lempiras antes que finalice el año, adelanta presidente del BCH

Tegucigalpa, Honduras.- Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), adelantó que el precio de compra y venta del dólar llegará a los 27 lempiras antes que finalice el año, aunque pidió no estar alarmados por esto. El titular del BCH afirmó que el ritmo de deslizamiento ha reducido en comparación con la administración de Xiomara Castro, donde el impacto fue mayor. "Si ustedes observan el ritmo del deslizamiento, ha caído porque el ritmo del deslizamiento en el 2024 fue de 3%, o sea, se deslizó el lempira 73 centavos. En el 2025 el ritmo del deslizamiento fue del 4%, se deslizó un lempira", indicó.

Lagos estableció que será importante para Honduras contar con reservas internacionales y, hasta el mes de julio, el país alcanzó un máximo histórico de 11,727.6 millones de dólares, equivalente a una cobertura de 6.8 meses de importaciones de bienes y servicios. "En este momento, el ritmo de deslizamiento desde que se asume la presidencia del Banco Central solamente es de 42 o 43 centavos. Necesitamos reservas internacionales porque es lo que nos garantiza, al ser una economía pequeña y abierta, ser esa salvaguarda contra los choques externos", dijo Lagos. El economista reafirmó que "en este momento el ritmo de deslizamiento es 1.7%, menor. Todo depende de la oferta y la demanda; tenemos que aprender a convivir con eso. En la medida en que atraigamos mayor oferta de dólares, mayores inversiones hacia el país, vamos a quitar presión sobre el tipo de cambio porque el tipo de cambio usted no lo puede controlar". Finalmente, Roberto Lagos puntualizó que el país continuará adelante pese a la devaluación interanual del lempira hondureño.