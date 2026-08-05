Reservas internacionales aumentaron, pero no en los $1,257 millones que afirmó Asfura

“Las reservas desde el 27 de enero de 2026: 10,305 millones de dólares; al 29 de julio de este mes: 11,562 millones. Estamos hablando de 1,257 millones más en reservas”, aseguró (a partir del minuto 27:02).

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, afirmó que las reservas internacionales del país ascendían a 10,305 millones de dólares al 27 de enero de 2026. Agregó que, al 29 de julio, estas se ubicaban en 11,562 millones de dólares, lo que representa un incremento de 1,257 millones de dólares durante ese período.

Contactado con EH Verifica, Emilio Herculés, secretario de Finanzas, aseguró que los datos citados por Asfura se encuentran en los informes del BCH.

La declaración del presidente Nasry Asfura se produjo durante la presentación del informe sobre los primeros seis meses de su administración, realizada el 31 de julio de 2026. En esa comparecencia, el gobernante hizo un balance de las principales acciones y resultados de su gestión desde que asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026.

De acuerdo con los informes Resumen Ejecutivo Semanal de Indicadores del Sistema Financiero del BCH, las Reservas Internacionales Netas pasaron de 10,294.5 millones de dólares, en la semana del 23 al 29 de enero de 2026, a 11,531.3 millones de dólares, en la semana del 17 al 23 de julio de 2026. Esto representa un incremento de 1,236.8 millones de dólares, y no de 1,257 millones, como aseguró Asfura.

Sin embargo, las cifras mencionadas por Asfura son inexactas en comparación con los datos oficiales. Los montos citados por el mandatario no coinciden con los registros del Banco Central de Honduras (BCH).

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) reflejan los activos externos líquidos que mantiene el Banco Central de Honduras (BCH) para respaldar las obligaciones internacionales del país, atender pagos externos y contribuir a la estabilidad del sistema financiero.

EH Verifica revisó los datos publicados por el BCH en sus informes Resumen Ejecutivo Semanal de Indicadores del Sistema Financiero para comprobar la variación mencionada por el mandatario.

Según los registros oficiales, durante la semana del 23 al 29 de enero de 2026, las RIN se ubicaron en 10,294.5 millones de dólares. La cifra es cercana, pero no igual, a los 10,305 millones de dólares citados por Asfura.

El dato más reciente disponible antes de la declaración del presidente corresponde a la semana del 17 al 23 de julio de 2026, cuando las reservas alcanzaron 11,531.3 millones de dólares, de acuerdo con el mismo informe del BCH.

Por tanto, la cifra de 11,562 millones de dólares mencionada por Asfura para finales de julio tampoco coincide con el registro oficial publicado por el Banco Central para ese período.

Al comparar los datos del BCH, las reservas internacionales pasaron de 10,294.5 millones de dólares, en la semana del 23 al 29 de enero, a 11,531.3 millones de dólares, en la semana del 17 al 23 de julio de 2026.

Esto representa un incremento de 1,236.8 millones de dólares durante ese período, es decir, una diferencia de 20.2 millones respecto a los 1,257 millones de dólares de aumento señalados por Asfura.

Además, la fecha utilizada por el mandatario como punto de partida, el 27 de enero de 2026, corresponde al día de su toma de posesión. Sin embargo, los informes consultados del BCH no presentan un dato específico para esa fecha, sino que agrupan la información en períodos semanales.

EH Verifica consultó sobre las citas citadas por el mandatario al Departamento de Relaciones Institucionales del BCH, quienes en primera instancia solicitaron una explicación sobre el tema. Sin embargo, pese a las insistencias realizadas, al cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta.

En conclusión, las cifras mencionadas por Nasry Asfura no coinciden con los registros oficiales del BCH. El incremento documentado fue de 1,236.8 millones de dólares y no de 1,257 millones, como afirmó el mandatario. Debido a las diferencias entre los montos citados y los datos oficiales, la afirmación se clasifica como inexacta.