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No, Kilvett Bertrand no dijo que el Gobierno saca a 150,000 personas de la pobreza cada día

La publicación viral no aporta pruebas de la supuesta declaración. El diputado negó a EH Verifica haber pronunciado la frase

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:55
No, Kilvett Bertrand no dijo que el Gobierno saca a 150,000 personas de la pobreza cada día

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 5 de agosto de 2026, adaptada a esta cartela.

Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Kilvett Bertrand, diputado del Congreso Nacional, la supuesta afirmación de que el Gobierno saca a 150,000 personas de la pobreza cada día.

La publicación no presenta un video, audio, entrevista, documento oficial ni enlace que permita comprobar que Bertrand hizo esa declaración. Tampoco se encontró la frase atribuida al congresista en los registros oficiales, entrevistas y publicaciones periodísticas consultados durante esta verificación.

“LO DIJO: Cada día sacamos aproximadamente 150 mil hondureños de la pobreza. Kilvett Bertrand- Diputado del Partido Nacional”, es presuntamente la afirmación del congresista que ha sido difundida en Facebook desde el 3 de agosto.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 5 de agosto de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 5 de agosto de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

En 2025, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), los cuales reflejan una reducción de los indicadores de pobreza en comparación con 2021. Según el informe, la tasa de pobreza disminuyó de 73.6% en 2021 a 60.1% en 2025, mientras que la pobreza extrema pasó de 53.7% a 38.3% durante el mismo período.

No hay evidencia

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Kilvett Bertrand + hondureños + pobreza” y otras combinaciones relacionadas no arrojó registros en medios de comunicación, conferencias de prensa ni documentos oficiales que respalden la supuesta declaración atribuida a Bertrand.

EH Verifica también revisó las cuentas oficiales de Kilvett Bertrand en Facebook, X e Instagram, pero no localizó publicaciones, videos o intervenciones públicas en las que el diputado afirmara que “cada día sacamos aproximadamente 150,000 hondureños de la pobreza”.

Además, en comunicación con EH Verifica, Kilvett Bertrand, diputado, negó ser el autor de la frase viral.

En conclusión, es falso que Kilvett Bertrand haya dicho que cada día sacan a más de 150,000 hondureños de la pobreza.

  • Fuentes
  • Kilvett Bertrand, diputado CN
    Redes sociales de Kilvett Bertrand (Facebook, X, Instagram)
Nuestras clasificaciones
FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

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