No, Kilvett Bertrand no dijo que el Gobierno saca a 150,000 personas de la pobreza cada día

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Kilvett Bertrand, diputado del Congreso Nacional, la supuesta afirmación de que el Gobierno saca a 150,000 personas de la pobreza cada día.

La publicación no presenta un video, audio, entrevista, documento oficial ni enlace que permita comprobar que Bertrand hizo esa declaración. Tampoco se encontró la frase atribuida al congresista en los registros oficiales, entrevistas y publicaciones periodísticas consultados durante esta verificación.

“LO DIJO: Cada día sacamos aproximadamente 150 mil hondureños de la pobreza. Kilvett Bertrand- Diputado del Partido Nacional”, es presuntamente la afirmación del congresista que ha sido difundida en Facebook desde el 3 de agosto.