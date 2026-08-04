Kilvett Bertrand no dijo que Asfura redujo 70% la pobreza en seis meses de gestión

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional, la afirmación de que Nasry Asfura redujo la pobreza en casi un 70% en solo seis meses.
La publicación es falsa. EH Verifica no encontró registros públicos que demuestren que Bertrand haya emitido esa declaración. Además, Bertrand confirmó que la afirmación difundida es falsa.
“Kilvet Bertrand (Diputado Nacionalista) Nasry ha reducido la pobreza del país en cerca de 70% en apenas 6 meses”, es, textualmente, la presunta declaración del congresista que ha sido difundida en Facebook desde el 3 de agosto.
El informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los índices de pobreza en Honduras señala que, al cierre de 2025, el 60.1% de la población se encontraba en condición de pobreza.
La cifra representa una disminución de 13.5 puntos porcentuales frente a 2021, cuando la pobreza alcanzaba el 73.6%.
No lo dijo
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Kilvett Bertrand + Nasry Asfura + redujo + pobreza + 70%” no arrojó resultados que respalden que el diputado nacionalista haya emitido la declaración que se le atribuye en una publicación viral.
EH Verifica también revisó las cuentas oficiales de Facebook, Instagram, X y TikTok de Kilvett Bertrand, pero no encontró evidencia de que el legislador haya difundido esas palabras.
Además, EH Verifica contactó a Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional, quien confirmó que la declaración que se le atribuye en redes sociales es “totalmente falsa”.
En conclusión, es falso que Kilvett Bertrand haya dicho que Nasry Asfura redujo la pobreza en un 70% durante sus primeros seis meses de gobierno.