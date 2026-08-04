  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking
  4. Bulos

Saraí Espinal no amenazó con investigar perfiles por publicar presuntos delitos JOH

EH Verifica comprobó que no existen registros que respalden esa declaración y la congresista confirmó que la cita es falsa

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 15:53
Saraí Espinal no amenazó con investigar perfiles por publicar presuntos delitos JOH

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 4 de agosto de 2026, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Saraí Espinal, diputada del Partido Liberal, una supuesta amenaza de investigar los perfiles que expongan presuntos delitos del expresidente Juan Orlando Hernández.

La afirmación es falsa: no hay registros en medios de comunicación ni en las cuentas oficiales consultadas que respalden la advertencia atribuida a Espinal.

Espinal también confirmó a EH Verifica que la información difundida en redes sociales es falsa.

“SARAI ESPINAL ADVIERTE QUE PAGINAS QUE INSULTEN, DENIGREN, Y EXPONGAN DELITOS DE JOH SERA INVESTIGADA, Y SE LLAGARA A LAS ÚLTIMAS INSTANCIAS PARA PROCESAR A LA PERSONA PROPIETARIA”, dice textualmente una publicación en Facebook, difundida desde el 3 de agosto.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 4 de agosto de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 4 de agosto de 2026.

 (Imagen: Facebook)

Juan Orlando Hernández enfrenta en libertad a la justicia hondureña tras regresar de Estados Unidos semanas atrás, luego de recibir un indulto concedido por el presidente Donald Trump, que se hizo efectivo en diciembre de 2025.

Cita falsa

En primer lugar, se realizó una búsqueda con palabras clave relacionadas con la supuesta advertencia atribuida a Saraí Espinal, sin encontrar resultados que respaldaran que la diputada hubiera emitido esa declaración.

EH Verifica también buscó fragmentos textuales de la supuesta declaración en otros motores de búsqueda y revisó las cuentas de la diputada en Facebook, Instagram, X y TikTok. No encontró registros de la afirmación, más allá de la publicación viral.

Además, EH Verifica contactó a Saraí Espinal, quien confirmó que la cita atribuida a ella es falsa.

En conclusión, es falso que Saraí Espinal advirtiera que investigaría a las páginas que insultaran o denigraran a Juan Orlando Hernández.

Nuestras clasificaciones
FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias