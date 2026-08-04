  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking
  4. Bulos

Es falso que Tomás Zambrano dijera que la canasta básica bajó de precio desde la llegada de Asfura

Una revisión de registros públicos, cuentas oficiales y fuentes del Congreso Nacional permitió establecer que es falsa la declaración atribuida a Tomás Zambrano sobre el precio de la canasta básica

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 15:50
Es falso que Tomás Zambrano dijera que la canasta básica bajó de precio desde la llegada de Asfura

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 4 de agosto de 2026, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, la declaración de que la canasta básica está más barata desde que Nasry Asfura asumió la Presidencia.

La publicación es falsa. Una revisión de los registros oficiales consultados no encontró entrevistas, discursos ni publicaciones en los que Zambrano haya emitido esa declaración.

“Tomás Zambrano (Dirigente cachureco) La canasta básica está más barata desde que llegó Papi”, es literalmente, la presunta declaración del presidente del Legislativo que ha sido compartido en Facebook desde el 3 de agosto.

aptura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 4 de agosto de 2026.

aptura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 4 de agosto de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

La canasta básica registró un aumento aproximado de 1,500 lempiras entre diciembre de 2025 y julio de 2026, al pasar de 14,500 a cerca de 16,000 lempiras, según datos presentados por Darwin Ponce, presidente de Artículo 19.

No hay registros

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Tomás Zambrano + canasta básica + 2026”, además de otras combinaciones relacionadas con la publicación viral, no arrojó entrevistas, publicaciones ni registros oficiales en los que el presidente del Congreso Nacional haya hecho la supuesta declaración.

EH Verifica también revisó las cuentas oficiales de Zambrano en Facebook e Instagram, pero no encontró publicaciones, comunicados, videos ni transmisiones en los que afirmara que el precio de la canasta básica se redujo desde la llegada de Nasry Asfura al gobierno.

Además, una autoridad del Congreso Nacional dijo a EH Verifica que Zambrano no emitió la declaración que se le atribuye.

Por tanto, es falso que Tomás Zambrano haya afirmado que la canasta básica alcanzó su precio más bajo desde que Nasry Asfura llegó al gobierno.

  • Fuentes
  • Redes sociales de Tomás Zambrano (Facebook, Instagram)
    Autoridad del Congreso
Nuestras clasificaciones
FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias