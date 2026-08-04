Es falso que Tomás Zambrano dijera que la canasta básica bajó de precio desde la llegada de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, la declaración de que la canasta básica está más barata desde que Nasry Asfura asumió la Presidencia.

La publicación es falsa. Una revisión de los registros oficiales consultados no encontró entrevistas, discursos ni publicaciones en los que Zambrano haya emitido esa declaración.

“Tomás Zambrano (Dirigente cachureco) La canasta básica está más barata desde que llegó Papi”, es literalmente, la presunta declaración del presidente del Legislativo que ha sido compartido en Facebook desde el 3 de agosto.