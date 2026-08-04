Es falso que Tomás Zambrano dijera que la canasta básica bajó de precio desde la llegada de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, la declaración de que la canasta básica está más barata desde que Nasry Asfura asumió la Presidencia.
La publicación es falsa. Una revisión de los registros oficiales consultados no encontró entrevistas, discursos ni publicaciones en los que Zambrano haya emitido esa declaración.
“Tomás Zambrano (Dirigente cachureco) La canasta básica está más barata desde que llegó Papi”, es literalmente, la presunta declaración del presidente del Legislativo que ha sido compartido en Facebook desde el 3 de agosto.
La canasta básica registró un aumento aproximado de 1,500 lempiras entre diciembre de 2025 y julio de 2026, al pasar de 14,500 a cerca de 16,000 lempiras, según datos presentados por Darwin Ponce, presidente de Artículo 19.
No hay registros
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Tomás Zambrano + canasta básica + 2026”, además de otras combinaciones relacionadas con la publicación viral, no arrojó entrevistas, publicaciones ni registros oficiales en los que el presidente del Congreso Nacional haya hecho la supuesta declaración.
EH Verifica también revisó las cuentas oficiales de Zambrano en Facebook e Instagram, pero no encontró publicaciones, comunicados, videos ni transmisiones en los que afirmara que el precio de la canasta básica se redujo desde la llegada de Nasry Asfura al gobierno.
Además, una autoridad del Congreso Nacional dijo a EH Verifica que Zambrano no emitió la declaración que se le atribuye.
Por tanto, es falso que Tomás Zambrano haya afirmado que la canasta básica alcanzó su precio más bajo desde que Nasry Asfura llegó al gobierno.