Es falso que Juan Orlando Hernández sea zar antidrogas del gobierno de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales asegura que el expresidente Juan Orlando Hernández fue juramentado como nuevo zar antidroga. El contenido incluye una imagen en la que Hernández aparece frente a rótulos del supuesto “Ministerio para el Combate al Narcotráfico”. La afirmación es falsa. No existen registros oficiales que confirmen la creación de una institución con ese nombre ni el nombramiento de Hernández en un cargo público después de su regreso a Honduras. “Juan Orlando Hernández nuevo ministro para combatir el narcotrafico”, dice literalmente una entrada que ha sido compartida en Facebook desde el 31 de julio.

La desinformación surgió luego de que el expresidente Juan Orlando Hernández regresara a Honduras el 26 de julio de 2026, tras recibir un indulto presidencial en Estados Unidos que dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que cumplía por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. Su retorno se produjo ocho meses después de que el presidente Donald Trump le otorgara el perdón presidencial y de que se levantaran las alertas nacional e internacional de captura. Aunque recuperó su libertad en Estados Unidos, Hernández aún enfrenta un proceso judicial en Honduras. Después de comparecer en la audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II, Hernández deberá presentarse nuevamente ante la justicia el 12 de agosto. Mientras continúa el proceso, permanecerá en libertad.

Es falso

Una búsqueda en Google con las palabras clave “JOH + nuevo zar antidrogas” y otras combinaciones relacionadas con la publicación no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni comunicados de instituciones del Estado que respaldaran la supuesta designación. Asimismo, una revisión de las cuentas oficiales de Juan Orlando Hernández en Facebook , X e Instagram no permitió localizar publicaciones, videos, comunicados o transmisiones que confirmaran el supuesto nombramiento en un cargo público. La fotografía que despliega el contenido viral también fue sometida a un análisis técnico con la herramienta Hive Moderation, que estimó una probabilidad del 99.9% de que la imagen haya sido generada con inteligencia artificial (IA).