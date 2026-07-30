“Radiografía de la desinformación”: informe evidencia que 70% de los bulos desmentidos provino de EH Verifica y LA PRENSA Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- El informe “Radiografía del Ecosistema de Desinformación en Honduras”, publicado por el medio de comunicación Honduras Verifica, pone en perspectiva la dimensión del trabajo desarrollado por EH Verifica y LA PRENSA Verifica: siete de cada diez bulos incluidos en el estudio fueron detectados, investigados y desmentidos por ambos equipos de fact-checking.

La investigación reunió 534 piezas de verificación publicadas por seis iniciativas periodísticas durante el período analizado.

De ese total, 413 correspondieron a bulos difundidos principalmente en redes sociales y 121 a verificaciones de declaraciones públicas.

Según los datos del propio informe, EH Verifica y LA PRENSA Verifica aportaron 288 de las 413 verificaciones de bulos, equivalentes al 69.7% de la muestra empleada para analizar la desinformación viral.

En otras palabras, siete de cada diez contenidos desinformativos utilizados para construir la radiografía fueron previamente identificados, contrastados y desmentidos por las dos equipos de verificación de Grupo OPSA.

El resto de la base estuvo conformado por 79 verificaciones de Chekía (Ceutec), 36 de Honduras Verifica, seis de ICN Check y cuatro de El Mirón (Criterio), de acuerdo con la distribución presentada en el documento.

El estudio también analiza las principales narrativas falsas, las plataformas utilizadas para difundirlas y los actores involucrados en la circulación de desinformación en Honduras.

Además, concluye que seis de cada diez declaraciones de actores políticos fueron calificadas como falsas o engañosas.

El trabajo de Honduras Verifica también dimensiona el valor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica, dos referentes del fact-checking en Honduras, Centroamérica y el Caribe, cuyo monitoreo aportó casi siete de cada diez bulos incluidos en el análisis.