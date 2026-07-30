“Radiografía de la desinformación”: informe evidencia que 70% de los bulos desmentidos provino de EH Verifica y LA PRENSA Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- El informe “Radiografía del Ecosistema de Desinformación en Honduras”, publicado por el medio de comunicación Honduras Verifica, pone en perspectiva la dimensión del trabajo desarrollado por EH Verifica y LA PRENSA Verifica: siete de cada diez bulos incluidos en el estudio fueron detectados, investigados y desmentidos por ambos equipos de fact-checking.
La investigación reunió 534 piezas de verificación publicadas por seis iniciativas periodísticas durante el período analizado.
De ese total, 413 correspondieron a bulos difundidos principalmente en redes sociales y 121 a verificaciones de declaraciones públicas.
Según los datos del propio informe, EH Verifica y LA PRENSA Verifica aportaron 288 de las 413 verificaciones de bulos, equivalentes al 69.7% de la muestra empleada para analizar la desinformación viral.
En otras palabras, siete de cada diez contenidos desinformativos utilizados para construir la radiografía fueron previamente identificados, contrastados y desmentidos por las dos equipos de verificación de Grupo OPSA.
El resto de la base estuvo conformado por 79 verificaciones de Chekía (Ceutec), 36 de Honduras Verifica, seis de ICN Check y cuatro de El Mirón (Criterio), de acuerdo con la distribución presentada en el documento.
El estudio también analiza las principales narrativas falsas, las plataformas utilizadas para difundirlas y los actores involucrados en la circulación de desinformación en Honduras.
Además, concluye que seis de cada diez declaraciones de actores políticos fueron calificadas como falsas o engañosas.
El trabajo de Honduras Verifica también dimensiona el valor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica, dos referentes del fact-checking en Honduras, Centroamérica y el Caribe, cuyo monitoreo aportó casi siete de cada diez bulos incluidos en el análisis.
Base construida
La denominada “Radiografía del Ecosistema de Desinformación en Honduras” constituye un esfuerzo por consolidar información producida por diferentes iniciativas periodísticas y observar tendencias que no siempre pueden identificarse mediante el seguimiento aislado de una sola organización.
El documento, sin embargo, reúne dos universos de análisis distintos. Por un lado, incorpora 413 verificaciones de bulos difundidos principalmente mediante publicaciones, videos, fotografías y otros contenidos en redes sociales.
Por otro, incluye 121 verificaciones de declaraciones públicas sometidas a fact-checking.
La conclusión de que seis de cada diez declaraciones políticas fueron falsas o engañosas surge de este segundo universo.
El informe explica que, de las 121 declaraciones revisadas, 103 correspondían a actores con filiación política identificable y que 60 recibieron veredictos de falso o engañoso.
No obstante, el documento no desagrega cuántas de esas 121 verificaciones fueron elaboradas por cada uno de los seis medios incluidos en el estudio.
Por esa razón, a partir de la metodología publicada no es posible determinar el aporte individual de EH Verifica, LA PRENSA Verifica o de las demás iniciativas en esa conclusión específica.
La distribución sí aparece detallada en el apartado sobre bulos. Allí, los datos muestran que EH Verifica y LA PRENSA Verifica concentraron el 69.7% de las verificaciones utilizadas para estudiar la circulación de desinformación viral.
La elaboración de este tipo de estudios permite ampliar la comprensión del fenómeno, pero también subraya la importancia de identificar con claridad el origen de las verificaciones y el aporte de cada medio.
En el periodismo de fact-checking, las bases de datos son producto de procesos editoriales que incluyen monitoreo, selección de contenidos, búsqueda de fuentes, revisión documental y contraste de evidencias.
Con este trabajo, el informe de Honduras Verifica ratifica el papel clave que representan EH Verifica y LA PRENSA Verifica en la lucha contra la desinformación y confirma el liderazgo de ambas iniciativas dentro del ecosistema de fact-checking de Honduras, Centroamérica y el Caribe.