Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 30 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los cortes de energía eléctrica en Honduras se concentrarán principalmente en varios municipios del departamento de Yoro este jueves 30 de julio.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que varias aldeas y sectores de Yoro permanecerán sin servicio eléctrico desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.
Las zonas afectadas deben tomar las medidas correspondientes con anticipación para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio. Además de sectores de Yoro, también fueron incluidos varios lugares del departamento de Cortés. Estos son los detalles:
Morazán, Yoro de 9:00 a. m. a 5:00 p. m
Ciudad de Morazán: barrio Lempira, Las Cidras, colonia 5 de Enero, colonia España, barrio San José, barrio Jazmín, barrio El Centro, barrio Sabaneta, El Calvario, parte del barrio El Progreso, Buenos Aires I y II.
Yoro de 9:00 a. m. a 5:00 p. m
Parte de Morazán, Lactovi, aldea El Portillo González, aldea Olomán, San Alejo, aldea Mojimán, aldea Nueva Esperanza, aldea San Fernando, aldea Brisas de Cuyamapa, aldea Buenos Aires, aldea Camalote, aldea Las Acacias, aldea Los Prieto, aldea El Sumbido, aldea El Porvenir, aldea Paya, aldea Los Murillos, aldea Ocotillo, aldea El Pataste, aldea Combas, aldea Laureles, ciudad El Negrito, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, colonia Pinos, aldea Guangolola 1, 2 y 3, aldea Cangrejales, aldea Santuario, aldea Vertiente, aldea El Caliche, aldea Plácido, aldea Honduritas, aldea Pata de Gallina, aldea Terrero Negro, aldea Casiano, aldea Sentadero, aldea Lajas, aldea Coyolito y aldea La Calera.
Aldeas: La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojimán, colonia Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda, Capesa, Finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas La Majada y El Mango.
Ciudad de Yoro: Hospital Manuel de Jesús Subirana, barrio Las Colinas, Las Delicias, colonia Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, colonia Porfirio Martínez, colonia Lando Burgos, colonia Rotario, colonia Hawitt, colonia Emanuel I, II y III, barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, colonia Reino Unido, San José y barrio Casino Agay I y II.
Barrio Montecristo, Rastro Municipal de Yoro, barrio Los Maestros, colonia Santa Marta, aldea La Guatia, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Guera, Aserradora Yodeco, aldea Brisas de Chaleca, aldea El Hato, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón y aldea Hato Jocón.
Aldeas de Yoro de 9:00 a. m. a 5:00 p. m
Aldea Ayapa, aldea Ayapita, aldea La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito.
Aldeas: Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja y Locomapa Nuevo.
Otros sectores: La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.
La Lima, Cortés de 9:00 a. m. a 5:00 p. m
Colonia Reyes Caballero, colonia 15 de Septiembre, Lima Vieja, Lima Nueva, colonia Suyapa, Agromesa, colonia Pineda I y II, Asilo de Ancianos, Campo Pineda, colonia Villa Ester, colonia Usula, Luis Tibaud, colonia La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, ZIP Continental, colonia Oro Verde, Cazenave, aldea San José del Boquerón, aldea Copén, Copén Campo y Cruz de Valencia.