Cortes de luz en el Distrito Central y otras zonas este viernes 17 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes -17 de octubre-, centenares de barrios, colonias, aldeas y residenciales no tendrán energía eléctrica durante varias horas.
Según lo anunció la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes de luz serán desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.
Este día se estará realizando mantenimiento general, mantenimiento a transformador de potencia PGR-T520, línea de transmisión L412 (PGR-MOR), transformador de potencia PGR-T520 y línea de transmisión L412 (PGR-MOR).
A continuación el listado oficial compartido por la ENEE de las zonas afectadas:
Distrito Central, Francisco Morazán de 9:00 a.m.a 4:00 p.m.
IHSS Santa Fe, Texaco Maya, colonia Brisas de Olancho, colonia Villa Unión, parte de la Canadá, El Picacho, planta potabilizadora El Picacho, El Hatillo km 6 hasta km 10, residencial Pinares, edificio Emaús, colonia Villa La Estanzuela, La Cantera, restaurante La Cumbre, Miralagos, Tres Hermanos, Entre Pinos, iglesia El Hatillo, academia Los Pinares, El Trigo, Sendero Nevada, Lomas del Hatillo, Carpintero, Casa Quemada, Cofradía, Zepate, proyecto Victoria, El Carrizal, Los Plancitos, parte del Hatillo, Corralitos, El Piliguín, Las Trojes, Juncales, aldea Los Jutes, Limones, aldea Matasano y zonas aledañas.
Ciudad Morazán, Choloma, Cortés de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Ciudad de Morazán: barrio Lempira, Las Cidras, colonia 5 de Enero, colonia España, barrio San José, barrio Jazmín, barrio El Centro, barrio Sabaneta, El Calvario, parte del barrio El Progreso, Buenos Aires I y II.
Parte de Morazán, Lactovi, aldea El Portillo Gonzáles, aldea Olomán, San Alejo, aldea Mojimán, aldea Nueva Esperanza, aldea San Fernando, aldea Brisas de Cuyamapa, aldea Buenos Aires, aldea Camalote, aldea Las Acasias, aldea Los Prieto, aldea El Sumbido, aldea El Porvenir, aldea Paya, aldea Los Murillos, aldea Ocotillo, aldea El Pataste, aldea Combas, aldea Laureles, ciudad El Negrito, Hacienda Don Emilio, cooperativa Harina Selecta, colonia Pinos, aldea Guangolola 1, Guangolola 2 y Guangolola 3, aldea Cangrejales, aldea Santuario, aldea Vertiente, aldea El Caliche, aldea Plácido, aldea Honduritas, aldea Pata de Gallina, aldea Terrero Negro, aldea Casiano, aldea Sentadero, aldea Lajas, aldea Coyolito, aldea La Calera, aldeas La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaría, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojimán, colonia Jerusalén, Guapinales, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda Capesa, finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas, La Majada y El Mango.
Yoro de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Ciudad de Yoro, hospital Manuel de Jesús Subirana, barrio Las Colinas, Las Delicias, colonia Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, colonia Porfirio Martínez, colonia Lando Burgos, colonia Rotario, colonia Hawitt, colonia Emanuel I, II y III, barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, colonia Reino Unido, San José, barrio Casino Agay I y II.
Yoro, Jocón: Barrio Montecristo, rastro municipal de Yoro, barrio Los Maestros, colonia Santa Martha, aldea La Guatía, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Guera, aserradora Yodeco, aldea Brisas de Chalmecca, aldea El Hato, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón y aldea Hato Jocón.
Aldea Ayapa, aldea Ayapita, aldea La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito. Aldeas: Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigue, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste, San José del Potrero.