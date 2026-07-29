Viento del este mantiene ambiente seco en Honduras este jueves 30 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- El viento acelerado del este mantendrá este jueves 30 de julio condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional, aunque se esperan precipitaciones débiles y aisladas en la región oriental y en sectores del norte y noroccidente del país.
El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Luis Fonseca, explicó que "el viento acelerado del este favorecerá condiciones secas sobre el territorio nacional".
El meteorólogo añadió que "se esperan precipitaciones débiles aisladas en la región oriental y sectores del norte y noroccidente", por lo que las lluvias estarán concentradas únicamente en esas zonas del país.
En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece oleajes de entre 1 y 3 pies en el litoral caribeño.
Mientras tanto, en el golfo de Fonseca se prevén alturas de entre 2 y 4 pies, de acuerdo con el informe presentado por el pronosticador de Cenaos.
Respecto a las temperaturas, el Distrito Central registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 18 C°.
En la región central se esperan temperaturas entre 19 C° y 33 C°. La región Insular alcanzará una máxima de 31 C° y una mínima de 27 C°, mientras que en la región norte los valores oscilarán entre 24 C° y 34 C°.
Para la región oriental se pronostica una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 18 C°. En la región sur se espera el ambiente más cálido del país, con una máxima de 40 C° y una mínima de 26 C°.
Finalmente, la región occidental registrará temperaturas entre 14 C° y 30 C°, según el pronóstico presentado por Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.
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