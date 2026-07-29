Viento del este mantiene ambiente seco en Honduras este jueves 30 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- El viento acelerado del este mantendrá este jueves 30 de julio condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional, aunque se esperan precipitaciones débiles y aisladas en la región oriental y en sectores del norte y noroccidente del país.

El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Luis Fonseca, explicó que "el viento acelerado del este favorecerá condiciones secas sobre el territorio nacional".

El meteorólogo añadió que "se esperan precipitaciones débiles aisladas en la región oriental y sectores del norte y noroccidente", por lo que las lluvias estarán concentradas únicamente en esas zonas del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece oleajes de entre 1 y 3 pies en el litoral caribeño.