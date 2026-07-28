Lissi Cano no propuso declarar feriado el 26 de julio por el regreso de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación que circula en redes sociales asegura que Lissi Cano, diputada del Partido Nacional, presentó un proyecto de ley para declarar feriado el 26 de julio, con motivo del regreso al país de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022. La publicación también afirma que la fecha pasaría a formar parte del Feriado Morazánico. Sin embargo, la información es falsa. EH Verifica no encontró registros de esa iniciativa en las cuentas ni en los canales oficiales del Congreso Nacional. Tampoco halló publicaciones que la respalden en las plataformas oficiales de Cano. Cano confirmó a EH Verifica que no presentó la solicitud mencionada en la publicación. Además, el contenido fue difundido por una cuenta que suplanta la identidad gráfica del Congreso Nacional y no corresponde a uno de sus perfiles oficiales. “Proyecto Lissi Cano: solicito que el 26 de julio sea declarado como feriado nacional bajo el nombre "El día del Indómito". Así mismo, que pase a formar parte del feriado morazánico”, dice textualmente la entrada de una publicación en X, visualizada casi 800 veces desde el 28 de julio.

El expresidente Juan Orlando Hernández regresó a Honduras el domingo 26 de julio de 2026, más de cuatro años después de haber sido extraditado a Estados Unidos. Su llegada se produjo luego de que recibiera un indulto presidencial en ese país en diciembre de 2025, lo que permitió su salida de prisión y su retorno al país. Hernández arribó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, donde fue recibido por familiares, dirigentes y simpatizantes del Partido Nacional. Posteriormente, se trasladó a Tegucigalpa acompañado por una caravana de seguidores, según la cobertura realizada por EL HERALDO. De acuerdo con EL HERALDO , el expresidente debe comparecer ante los tribunales por el denominado caso Pandora II, en el que el Ministerio Público le atribuye los delitos de fraude y lavado de activos. Antes de su retorno, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la orden de captura que existía en su contra y estableció las condiciones para que se presentara de forma voluntaria ante la justicia hondureña. Hernández manifestó que regresaba para enfrentar ese proceso pendiente en el país.

Falsa propuesta

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Lissi Cano + declarar feriado + Día del Indómito + Juan Orlando Hernández + Honduras” no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que hayan publicado la supuesta propuesta. Asimismo, en el sitio web del Congreso Nacional de Honduras y en sus cuentas oficiales de Facebook y X , donde se publican regularmente proyectos de ley, decretos e iniciativas presentadas por los diputados durante las sesiones ordinarias, no hay registros relacionados con una propuesta de este tipo. De igual forma, una revisión de las cuentas oficiales de Cano Facebook , X e Instagram tampoco confirma que haya propuesto ese día como asueto. En todo caso, la congresista Lissi Cano, reiteró a EH Verifica que no realizó tal propuesta y que se trata de desinformación. "Absolutamente falso", aclaró.

Sobre la imagen

Una búsqueda inversa en Google Lens de la imagen de Cano adjudicado en la publicación viral llevó a una publicación en Facebook de la cuenta auténtica Congreso Nacional. El posteo data del 16 de junio de 2026. De acuerdo a la descripción, la parlamentaria presentó una iniciativa de ley para declarar el Festival Cultural de La Gallina en Tatumbla, Francisco Morazán, como patrimonio cultural y regional.

Perfil del Congreso suplantado