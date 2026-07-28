Defensa no dijo que el vuelo privado en el que regresó JOH fue financiado con donaciones​​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a la Secretaría de Defensa una declaración sobre el vuelo privado en el que el expresidente Juan Orlando Hernández regresó a Honduras el 26 de julio. Según el contenido viral, la institución habría afirmado que el viaje fue financiado con “donaciones nacionales e internacionales”. La afirmación es falsa. No se encontró registro de que la Secretaría de Defensa haya emitido esa declaración en sus canales oficiales ni expresado públicamente por alguno de sus funcionarios. “¿QUIÉN PAGÓ EL JET DE JOH? Defensa asegura que: "Es una donación de amigos nacionales y extranjeros", dice textualmente la descripción de una entrada difundida en Facebook desde el 27 de julio.

La desinformación comenzó a circular después del regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, quien arribó al país el 26 de julio de 2026. Hernández volvió luego de recibir un indulto presidencial en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. Tras su llegada, en redes sociales se difundieron varias teorías sobre el traslado aéreo del exmandatario, entre ellas afirmaciones acerca de quién habría financiado el vuelo privado. El regreso de Hernández también estaría relacionado con su comparecencia ante la justicia hondureña por el caso Pandora II, en el que enfrenta un proceso por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. La audiencia está programada para el 3 de agosto de 2026.

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