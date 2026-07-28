Esta foto de Nasralla y Manuel Zelaya abrazándose no es un acercamiento político de 2026, sino de 2019

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra al coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, y al excandidato presidencial Salvador Nasralla abrazándose. La publicación asegura que la fotografía corresponde a un supuesto acercamiento político ocurrido en julio de 2026. Sin embargo, la afirmación es engañosa. Aunque la fotografía es auténtica, no es reciente: existen registros de que circula en internet desde 2019. “La foto del momento. Manuel Zelaya Rosales y Salvador Nasralla se encontraron en un acto público y protagonizaron este abrazo. ¿Crees que esto significa una nueva alianza política en Honduras?”, dice literalmente la descripción de una publicación de Facebook que ha sido difundida desde el 28 de julio.

Manuel Zelaya y Salvador Nasralla ya habían conformado una alianza política en el pasado. En mayo de 2017, los partidos Libertad y Refundación (Libre), Anticorrupción (PAC) e Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) oficializaron la Alianza de Oposición contra la Dictadura, con Nasralla como candidato presidencial y Zelaya como uno de los principales coordinadores del proyecto político. La coalición buscaba participar de manera conjunta en las elecciones generales de noviembre de ese año. Tras los comicios de 2017, ambos dirigentes continuaron realizando actividades políticas conjuntas durante varios meses como parte de la alianza opositora. Meses antes de las elecciones generales de 2021, Nasralla se incorporó a la fórmula presidencial de Xiomara Castro como uno de sus designados presidenciales. Castro ganó la Presidencia en noviembre de ese año. Una vez iniciada la administración, Nasralla renunció al cargo de designado presidencial. Según sus declaraciones, tomó la decisión porque no se habrían cumplido los acuerdos políticos alcanzados previamente.

Fotografía del 2019