Es falso que Ana García anunciara una tercera candidatura de Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, una declaración en la que supuestamente afirma que su esposo buscará por tercera vez la Presidencia de la República. La afirmación es falsa. No se encontraron entrevistas, discursos, publicaciones oficiales ni registros en medios de comunicación que demuestren que García pronunció esas palabras. “Hoy todo Honduras nos demostró el apoyo, eso significa que Juan Orlando podría volver a ser presidente por tercera vez y así será”, dice literalmente una imagen que ha sido divulgada en Facebook desde el 27 de julio.

La desinformación comenzó a circular tras el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, quien arribó al país el 26 de julio de 2026 luego de recibir un indulto presidencial en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas. A su llegada al aeropuerto internacional de Palmerola, Hernández fue recibido por simpatizantes, dirigentes del Partido Nacional y miembros de su familia. Según informó EL HERALDO, en sus primeras declaraciones el exmandatario agradeció el respaldo de quienes acudieron a recibirlo y aseguró que continuará defendiendo su inocencia. El retorno de Hernández a Honduras también responde a que deberá comparecer ante la justicia por el caso Pandora II, en el que enfrenta un proceso por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. Su audiencia está programada para el 3 de agosto de 2026.

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