Es falso que Ana García anunciara una tercera candidatura de Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, una declaración en la que supuestamente afirma que su esposo buscará por tercera vez la Presidencia de la República.
La afirmación es falsa. No se encontraron entrevistas, discursos, publicaciones oficiales ni registros en medios de comunicación que demuestren que García pronunció esas palabras.
“Hoy todo Honduras nos demostró el apoyo, eso significa que Juan Orlando podría volver a ser presidente por tercera vez y así será”, dice literalmente una imagen que ha sido divulgada en Facebook desde el 27 de julio.
La desinformación comenzó a circular tras el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, quien arribó al país el 26 de julio de 2026 luego de recibir un indulto presidencial en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas.
A su llegada al aeropuerto internacional de Palmerola, Hernández fue recibido por simpatizantes, dirigentes del Partido Nacional y miembros de su familia.
Según informó EL HERALDO, en sus primeras declaraciones el exmandatario agradeció el respaldo de quienes acudieron a recibirlo y aseguró que continuará defendiendo su inocencia.
El retorno de Hernández a Honduras también responde a que deberá comparecer ante la justicia por el caso Pandora II, en el que enfrenta un proceso por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. Su audiencia está programada para el 3 de agosto de 2026.
No hay evidencia
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Ana García + JOH + presidencia + tercera vez” no arrojó resultados en medios de comunicación, entrevistas, archivos periodísticos ni registros oficiales que respalden la supuesta declaración atribuida a García.
También se realizaron combinaciones similares de búsqueda con los nombres completos de Ana García y Juan Orlando Hernández, sin encontrar referencias verificables sobre ese supuesto anuncio.
Asimismo, una revisión de las cuentas oficiales de Ana García en Facebook, X e Instagram tampoco permitió localizar publicaciones, comunicados, transmisiones o videos en los que afirmara que Juan Orlando Hernández buscará la Presidencia por tercera vez.
La búsqueda incluyó las publicaciones disponibles en esos perfiles y los contenidos vinculados con el regreso del exmandatario a Honduras.
Además, la afirmación difundida no está acompañada de una entrevista, un video, una publicación original, una fecha ni un medio de comunicación que permita comprobar cuándo y en qué contexto García habría pronunciado esas palabras.
En conclusión, es falso que Ana García haya dicho que Juan Orlando Hernández será presidente por tercera vez. No existen registros en medios de comunicación, entrevistas, publicaciones oficiales ni materiales audiovisuales verificables que respalden esa afirmación.