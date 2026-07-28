Tomás Zambrano no anunció creación de ley para proteger a JOH moral y psicológicamente

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, el anuncio de la creación de una supuesta ley destinada a proteger “moral y psicológicamente” al expresidente Juan Orlando Hernández. La afirmación es falsa. EH Verifica no encontró registros en medios de comunicación ni en cuentas oficiales que respalden la creación de la supuesta declaración atribuida a Zambrano. Zambrano también confirmó a EH Verifica que la información difundida en redes sociales es falsa. “JUAN ORLANDO ES INOCENTE EN EL CONGRESO SE APROBARÁ UNA LEY A FAVOR DE SU PROTECCIÓN MORAL Y PSICOLÓGICA QUIEN SE ATREVA A VIOLENTARLA LLAMÁNDOLO SERÁ CASTIGADO CON TODO EL PESO DE LA LEY”, es, literalmente, la cita adjudicada al presidente del Congreso que ha sido difundida en Facebook desde el 28 de julio.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó al país el domingo 26 de julio de 2026, luego de obtener su libertad mediante un indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a finales de noviembre de 2025. Hernández llegó alrededor de las 8:30 de la mañana en un vuelo privado al aeropuerto internacional Palmerola, en Comayagua, donde lo esperaban familiares y una multitud de simpatizantes. Tras su retorno, el exmandatario deberá comparecer el próximo 3 de agosto a una audiencia inicial de declaración de imputado por el presunto desvío de fondos estatales para financiar su campaña política de 2013, en un proceso derivado del caso de corrupción conocido como Pandora II, informó LA PRENSA. Por su parte, Tomás Zambrano publicó un mensaje de bienvenida al exmandatario a través de su cuenta en X.

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