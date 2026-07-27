Imagen del comentario en Facebook del Congreso sobre la inocencia de JOH proviene de un perfil apócrifo

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla de un supuesto comentario en Facebook atribuido al Congreso Nacional de Honduras. En la publicación se afirma que el Gobierno de Estados Unidos habría declarado inocente a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022, tras su regreso al país.
La afirmación es falsa. El perfil desde el que se difundió el comentario no corresponde a la cuenta oficial del Congreso Nacional en Facebook.
Ángela Flores, portavoz del Congreso Nacional, confirmó a EH Verifica que ese poder del Estado no publicó el comentario ni emitió esa opinión.
“Como la ignorancia está desatada y hasta quienes, por obligación, deberían dominar los conceptos jurídicos parecen desconocerlos o se hacen los majes, lo explique en ese comentario que le respondí al congreso", dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida más de 60 veces desde el 26 de julio.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó al país el 26 de julio de 2026, tras permanecer en Estados Unidos desde su extradición en abril de 2022. Volvió luego de recibir un indulto presidencial que permitió su liberación definitiva.
Fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, por familiares, dirigentes y simpatizantes del Partido Nacional. Después viajó a Tegucigalpa, donde seguidores también se congregaron para darle la bienvenida, según informó EL HERALDO durante la cobertura periodística nacional.
Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Al concluir su mandato, fue extraditado para enfrentar un proceso por delitos relacionados con el narcotráfico. En marzo de 2024 fue declarado culpable y, posteriormente, recibió una condena de 45 años de prisión.
De acuerdo con la cobertura de EL HERALDO, su regreso ocurre mientras mantiene un proceso judicial pendiente en Honduras por el caso Pandora II. Tras suspenderse la orden de captura, deberá comparecer ante la justicia hondureña para continuar ese expediente.
Cuenta apócrifa
De acuerdo con la imagen viralizada, la publicación corresponde a un comentario realizado en una publicación de la periodista Cesia Mejía.
Una revisión de las publicaciones recientes de Mejía en Facebook permitió localizar el supuesto comentario en una publicación cuyo texto dice literalmente: "A reventar la Finca Rocío por la llegada del expresidente Juan Orlando Hernández, hondureños de diferentes partes del país se han movilizado hasta el departamento de Comayagua con pancartas, bocinas y camisas blancas y azules".
La publicación fue realizada el 26 de julio de 2026 a las 10:10 de la mañana.
La verificación permitió establecer que la cuenta desde la que se emitió el comentario no corresponde al perfil oficial del Congreso Nacional.
Aunque el usuario mantiene el mismo nombre y presenta publicaciones recientes similares a las del perfil auténtico, existen diferencias que evidencian que se trata de una cuenta apócrifa.
El perfil oficial del Congreso Nacional tiene 43,000 seguidores, mientras que la cuenta utilizada para publicar el comentario apenas registra 19,000 seguidores.
Además, la cuenta oficial incluye la descripción: "Página Oficial del Congreso Nacional de la República de Honduras. Tomás Zambrano Molina Presidente 2026-2030", información que no aparece en el perfil desde el que se difundió el comentario viral.
Asimismo, Ángela Flores, portavoz del Congreso Nacional, confirmó a EH Verifica que la institución no publicó ese mensaje.
"Es falso", dijo Flores.
En conclusión, es falso que el Congreso Nacional haya publicado en Facebook un comentario afirmando que Estados Unidos declaró inocente a Juan Orlando Hernández. EH Verifica comprobó que el mensaje fue difundido desde una cuenta que suplanta la identidad del Poder Legislativo y no corresponde a su perfil oficial.