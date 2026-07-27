Imagen del comentario en Facebook del Congreso sobre la inocencia de JOH proviene de un perfil apócrifo

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla de un supuesto comentario en Facebook atribuido al Congreso Nacional de Honduras. En la publicación se afirma que el Gobierno de Estados Unidos habría declarado inocente a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022, tras su regreso al país. La afirmación es falsa. El perfil desde el que se difundió el comentario no corresponde a la cuenta oficial del Congreso Nacional en Facebook. Ángela Flores, portavoz del Congreso Nacional, confirmó a EH Verifica que ese poder del Estado no publicó el comentario ni emitió esa opinión.

“Como la ignorancia está desatada y hasta quienes, por obligación, deberían dominar los conceptos jurídicos parecen desconocerlos o se hacen los majes, lo explique en ese comentario que le respondí al congreso", dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida más de 60 veces desde el 26 de julio. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó al país el 26 de julio de 2026, tras permanecer en Estados Unidos desde su extradición en abril de 2022. Volvió luego de recibir un indulto presidencial que permitió su liberación definitiva. Fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, por familiares, dirigentes y simpatizantes del Partido Nacional. Después viajó a Tegucigalpa, donde seguidores también se congregaron para darle la bienvenida, según informó EL HERALDO durante la cobertura periodística nacional. Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Al concluir su mandato, fue extraditado para enfrentar un proceso por delitos relacionados con el narcotráfico. En marzo de 2024 fue declarado culpable y, posteriormente, recibió una condena de 45 años de prisión. De acuerdo con la cobertura de EL HERALDO, su regreso ocurre mientras mantiene un proceso judicial pendiente en Honduras por el caso Pandora II. Tras suspenderse la orden de captura, deberá comparecer ante la justicia hondureña para continuar ese expediente.

Cuenta apócrifa