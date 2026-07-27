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Nasry Asfura llega a Perú para ser parte de la toma de posesión de Keiko Fujimori

Perú se convierte en el sexto país que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, visita desde que tomó el poder a inicios del presente año

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 16:32
Nasry Asfura llega a Perú para ser parte de la toma de posesión de Keiko Fujimori

Nasry Asfura fue recibido en Lima por el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Berthin Gómez.

 Foto: Cortesía gobierno de Perú

Lima, Perú.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, arribó este día a Lima para ser parte de la toma de posesión de la presidenta electa, Keiko Sofía Fujimori.

El traspaso de mando se realizará este 28 de julio en el Congreso de la República del Perú y estarán personalidades como el rey Felipe VI de España; los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador) y otros mandatarios y diplomáticos.

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Asfura Zablah viajó junto a la canciller Mireya Agüero y en la capital peruana fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Berthin Enrique Gómez Vela.

En el acto de bienvenida también estuvo presente la embajadora de Honduras en Perú, Vania García Morales.

Fujimori sostuvo una reunión este día con el rey Felipe VI de España.

Fujimori sostuvo una reunión este día con el rey Felipe VI de España.

 (Foto: EFE)

Keiko Fujimori es hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 al 2000 y salió del poder tras un escándalo de corrupción, renunciando por fax.

El 11 de septiembre de 2024, a los 86 años, falleció, y su legado político seguirá a través de su hija. Keiko Fujimori ganó las elecciones en el país sudamericano el 7 de junio de 2026 ante Roberto Sánchez por una diferencia de 49,000 votos.

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Desde 2016 hasta la fecha, cuando asumió Pedro Pablo Kuczynski, Perú ha estado envuelto en una inestabilidad política al registrar ocho presidentes en 10 años.

El viaje de Nasry Asfura a Perú representa el séptimo al extranjero desde que asumió la presidencia: los anteriores fueron a Estados Unidos (dos veces), Chile, Alemania, Ucrania y Panamá.

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Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

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