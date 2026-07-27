Nasry Asfura llega a Perú para ser parte de la toma de posesión de Keiko Fujimori

Lima, Perú.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, arribó este día a Lima para ser parte de la toma de posesión de la presidenta electa, Keiko Sofía Fujimori. El traspaso de mando se realizará este 28 de julio en el Congreso de la República del Perú y estarán personalidades como el rey Felipe VI de España; los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador) y otros mandatarios y diplomáticos.

Asfura Zablah viajó junto a la canciller Mireya Agüero y en la capital peruana fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Berthin Enrique Gómez Vela. En el acto de bienvenida también estuvo presente la embajadora de Honduras en Perú, Vania García Morales.

Keiko Fujimori es hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 al 2000 y salió del poder tras un escándalo de corrupción, renunciando por fax. El 11 de septiembre de 2024, a los 86 años, falleció, y su legado político seguirá a través de su hija. Keiko Fujimori ganó las elecciones en el país sudamericano el 7 de junio de 2026 ante Roberto Sánchez por una diferencia de 49,000 votos.