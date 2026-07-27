Infop ofrece cursos de barbería, uñas, cocina y reparación de celulares en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. - El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) mantiene abierta la programación de cursos técnicos dirigidos a jóvenes y adultos que buscan adquirir conocimientos para incorporarse al mercado laboral o emprender un negocio propio en Tegucigalpa.
La oferta incluye 19 opciones de capacitación en distintas áreas, con jornadas entre semana y fines de semana para facilitar el acceso de personas que trabajan o estudian.
Uno de los programas con mayor demanda es el de barbería, el cual se impartirá en diferentes horarios de lunes a jueves, así como los sábados y domingos, permitiendo que los interesados puedan elegir la jornada que mejor se adapte a sus actividades.
Algunos tienen una carga académica de 20 o 40 horas, mientras que otros, como barbería, alcanzan las 290 horas de formación, con un período aproximado de dos meses y medio.
También destacan los cursos relacionados con el área de belleza, entre ellos uñas acrílicas y maquillaje, orientados a personas interesadas en emprender negocios de servicios estéticos.
En gastronomía, la programación incluye comida china, comidas rápidas, comida internacional y elaboración de postres y galletas, capacitaciones que buscan fortalecer habilidades culinarias para el autoempleo.
Para quienes desean incursionar en el área tecnológica, el Infop ofrece cursos de reparación de celulares y diseño gráfico con sublimación, este último con inicio programado para el 17 de agosto de 2026.
Asimismo, algunos cursos de comida internacional tienen como fecha de inicio el 10 de agosto de 2026, mientras que otros mantienen pendiente la confirmación del calendario de clases.
Infop informó que varios programas continúan en proceso de matrícula, por lo que las autoridades invitan a los interesados a realizar su inscripción con anticipación debido a que los cupos son limitados.
La mayoría de las capacitaciones se desarrollarán en las instalaciones de los talleres situados en la colonia Miraflores, ubicados detrás del edificio del Auditorio del Iinfop, en Tegucigalpa.
Los horarios varían según el curso y pueden desarrollarse en jornadas matutinas o vespertinas, con opciones que van desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.
En el caso del curso de diseño gráfico con sublimación, los participantes deberán presentar una copia de su tarjeta de identidad al momento de matricularse.
El Infop también establece que los menores de entre 15 y 17 años podrán inscribirse siempre que presenten su Documento Nacional de Identificación (DNI) y su partida de nacimiento.
Las personas interesadas pueden solicitar más información directamente en las oficinas ubicadas en la colonia Miraflores o comunicarse al 9969-4132, según la programación publicada por la institución.