Infop ofrece cursos de barbería, uñas, cocina y reparación de celulares en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. - El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) mantiene abierta la programación de cursos técnicos dirigidos a jóvenes y adultos que buscan adquirir conocimientos para incorporarse al mercado laboral o emprender un negocio propio en Tegucigalpa.

La oferta incluye 19 opciones de capacitación en distintas áreas, con jornadas entre semana y fines de semana para facilitar el acceso de personas que trabajan o estudian.

Uno de los programas con mayor demanda es el de barbería, el cual se impartirá en diferentes horarios de lunes a jueves, así como los sábados y domingos, permitiendo que los interesados puedan elegir la jornada que mejor se adapte a sus actividades.

Algunos tienen una carga académica de 20 o 40 horas, mientras que otros, como barbería, alcanzan las 290 horas de formación, con un período aproximado de dos meses y medio.

También destacan los cursos relacionados con el área de belleza, entre ellos uñas acrílicas y maquillaje, orientados a personas interesadas en emprender negocios de servicios estéticos.

En gastronomía, la programación incluye comida china, comidas rápidas, comida internacional y elaboración de postres y galletas, capacitaciones que buscan fortalecer habilidades culinarias para el autoempleo.

Para quienes desean incursionar en el área tecnológica, el Infop ofrece cursos de reparación de celulares y diseño gráfico con sublimación, este último con inicio programado para el 17 de agosto de 2026.

Asimismo, algunos cursos de comida internacional tienen como fecha de inicio el 10 de agosto de 2026, mientras que otros mantienen pendiente la confirmación del calendario de clases.