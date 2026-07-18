Infop firma alianza con el SENA de Colombia para fortalecer la formación tecnológica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) anunció lazos con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia para fortalecer la formación tecnológica juvenil de Honduras.
El director del Infop, Edgardo Loucel, explicó que el convenio permitirá incorporar experiencias con énfasis en la innovación de salas tecnológicas y actualización de los programas de enseñanza.
"La alianza forma parte del plan estratégico de la institución para ampliar la cobertura de la capacitación y adecuar la oferta académica a las necesidades del mercado laboral, uno de los principales retos para la inserción de jóvenes y adultos en el empleo formal", explicó Loucel.
Como parte de la estrategia, apuntó que también fortalecerán centros de capacitación con énfasis tecnológico en diferentes regiones del país, como la ampliación de la cobertura en San Lorenzo, Valle, bajo la consolidación de alianzas con municipales que plantean impulsar la formación técnica a jóvenes.
"Nos vamos a trasladar a San Lorenzo, donde estamos viendo el fortalecimiento de aulas tecnológicas. Queremos tener esas alianzas con las alcaldías para que nuestros jóvenes puedan complementar su formación y que, cuando lleguen al mercado laboral, no tengan ningún problema", expresó el funcionario.
Capacitación
De forma paralela, Loucel añadió que se fortalecerán los servicios en el Banco de Empleo para facilitar el vínculo entre las personas capacitadas y las oportunidades laborales disponibles.
No obstante, apuntó que las propuestas derivadas de la iniciativa serán presentadas ante el Congreso Nacional para impulsar acciones que contribuyan a generar más oportunidades de formación y empleo para la población hondureña.
En medio de este proceso de fortalecimiento institucional, el Infop informó que durante 2026 ha capacitado a 161,000 personas, de las cuales 124,000 aprobaron satisfactoriamente sus procesos de formación.
El director, atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la oferta educativa y al desarrollo de herramientas digitales como Infop Virtual, una plataforma disponible para dispositivos móviles que permite a los usuarios acceder a procesos de capacitación desde cualquier parte del país.
"A los certificados se suman alianzas con distintas instituciones que ofrecen programas con doble certificación, ampliando las oportunidades de preparación para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o fortalecer sus competencias técnicas", finalizó.