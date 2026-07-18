Infop firma alianza con el SENA de Colombia para fortalecer la formación tecnológica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) anunció lazos con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia para fortalecer la formación tecnológica juvenil de Honduras.

El director del Infop, Edgardo Loucel, explicó que el convenio permitirá incorporar experiencias con énfasis en la innovación de salas tecnológicas y actualización de los programas de enseñanza.

"La alianza forma parte del plan estratégico de la institución para ampliar la cobertura de la capacitación y adecuar la oferta académica a las necesidades del mercado laboral, uno de los principales retos para la inserción de jóvenes y adultos en el empleo formal", explicó Loucel.

Como parte de la estrategia, apuntó que también fortalecerán centros de capacitación con énfasis tecnológico en diferentes regiones del país, como la ampliación de la cobertura en San Lorenzo, Valle, bajo la consolidación de alianzas con municipales que plantean impulsar la formación técnica a jóvenes.

"Nos vamos a trasladar a San Lorenzo, donde estamos viendo el fortalecimiento de aulas tecnológicas. Queremos tener esas alianzas con las alcaldías para que nuestros jóvenes puedan complementar su formación y que, cuando lleguen al mercado laboral, no tengan ningún problema", expresó el funcionario.