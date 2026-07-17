AMDC y CCIT impulsan plataformas para generar empleo y fortalecer emprendimientos

Tegucigalpa, Honduras.- Fortalecer el emprendimiento y la generación de empleo son algunos de los principales desafíos para el desarrollo de las comunidades. Con ese propósito, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) firmaron un convenio de colaboración que pone en marcha las plataformas digitales "La capital se mueve" y "La capital promueve el talento", dos iniciativas que buscan acercar nuevas oportunidades a emprendedores, jóvenes, empresas y ciudadanos mediante el uso de la tecnología y el trabajo conjunto entre el sector público y la iniciativa privada.

Más oportunidades

El convenio establece una estrategia integral para fortalecer el ecosistema empresarial y mejorar las oportunidades laborales en la capital. A través de "La capital se mueve", los emprendedores recibirán capacitación, asesoría técnica y legal, herramientas digitales, acompañamiento personalizado y acceso a capital semilla para impulsar el crecimiento de sus negocios. Paralelamente, "La capital promueve el talento" permitirá que jóvenes y ciudadanos creen un perfil profesional, accedan a procesos de formación técnica, fortalezcan sus competencias y establezcan un vínculo directo con empresas que buscan personal calificado para cubrir sus vacantes. Durante la firma del convenio, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, destacó que ambas plataformas responden a compromisos asumidos para generar oportunidades de desarrollo dentro de la ciudad.

"Con la firma de este convenio ponemos en marcha dos iniciativas que responden a dos de los mayores retos que enfrenta nuestra ciudad, como es fortalecer a quienes emprenden y abrir más oportunidades para quienes buscan un empleo”, señaló. El edil capitalino además agregó, “Lo que queremos es darles las herramientas necesarias para que más emprendedores crezcan y más capitalinos encuentren oportunidades sin tener que abandonar su ciudad o su país". Zelaya explicó que el acompañamiento a los emprendedores va más allá de la formalización de los negocios, ya que contempla apoyo para mejorar la administración, fortalecer las ventas, optimizar procesos internos y facilitar el acceso a nuevos mercados, con el objetivo de convertir los emprendimientos en empresas sostenibles capaces de generar empleo. Asimismo, señaló que la plataforma orientada al talento humano contribuirá a reducir la brecha entre la oferta y la demanda laboral, utilizando herramientas tecnológicas que faciliten la capacitación y la conexión entre empresas y personas en búsqueda de empleo.

Trabajo conjunto

Como parte del acuerdo, ambas instituciones también renovaron y ampliaron el convenio para fortalecer la Ventanilla Única Empresarial, una herramienta que continuará simplificando los trámites relacionados con permisos de operación y construcción, favoreciendo la formalización de negocios y mejorando la atención al sector productivo. Para el presidente de la CCIT, Karim Faraj, la articulación entre la municipalidad y el sector privado constituye un elemento clave para construir una ciudad con mayores oportunidades de desarrollo. "Hoy nos une una convicción que compartimos profundamente. El desarrollo de una ciudad no depende únicamente de su infraestructura o de sus indicadores económicos; se construye cuando las instituciones deciden trabajar juntas". Faraj agregó que el fortalecimiento de las empresas y la incorporación de más personas al mercado laboral representan condiciones indispensables para consolidar una economía más dinámica, competitiva y con mayores oportunidades para la población.

Desarrollo sostenible