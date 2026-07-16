​​​​​​Analistas cuestionan uso de recursos públicos para apoyar partido de "Supremo"

Tegucigalpa, Honduras.- El apoyo que el gobierno brindará al tiktoker Lester Cardona, mejor conocido como “Supremo”, para la realización de un evento deportivo sigue generando cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. Especialistas consultados por EL HERALDO consideran que el debate no se centra en el monto destinado, sino en las prioridades del Estado frente a las múltiples necesidades que enfrenta el país. José Argueta, secretario de Comunicaciones, rechazó que el Gobierno haya entregado cinco millones de lempiras para el evento y explicó que el apoyo consiste en facilitar el Estadio Nacional, brindar seguridad, fuegos artificiales y boletos aéreos para creadores de contenido provenientes de Perú.

“Supremo pidió el estadio prestado y cuánto cuesta eso, nada. Pidió que no le cobraran por el uso del estadio y unos boletos de avión”, afirmó Argueta, quien estimó que el apoyo total podría rondar los 500 mil lempiras. Sin embargo, para algunos analistas, la discusión trasciende el cuestionado monto y apunta a la conveniencia de utilizar fondos públicos para fortalecer la imagen gubernamental mediante figuras con gran presencia en redes sociales.

Estrategia política

El analista político Lester Ramírez consideró que el respaldo al evento responde a una estrategia de comunicación que hoy utilizan gobiernos de distintas partes del mundo para acercarse a sectores específicos de la población. Explicó que, así como antes los recursos de publicidad se concentraban en medios tradicionales, ahora parte de esos presupuestos se orientan hacia los influencers, quienes tienen una fuerte capacidad para influir en la opinión pública. “Los gobiernos siempre tienen presupuestos para publicidad. Antes se hacía a través de la prensa y hoy se hace mediante las redes sociales y los influencers”, reiteró. No obstante, Ramírez reconoce que el gasto inevitablemente genera cuestionamientos debido al contexto económico y social del país. “Se puede criticar por tantas necesidades que tiene Honduras. Pero los gobiernos, así como toda otra organización que tiene una exposición pública, siempre tiene presupuestos para publicidad", afirmó. El especialista también consideró que este tipo de relaciones abre otro debate: la necesidad de establecer mecanismos de transparencia y supervisión sobre la contratación de creadores de contenido, en estos casos donde hay recursos estatales.

Prioridades