​​​​​​Analistas cuestionan uso de recursos públicos para apoyar partido de "Supremo"

Tegucigalpa, Honduras.- El apoyo que el gobierno brindará al tiktoker Lester Cardona, mejor conocido como “Supremo”, para la realización de un evento deportivo sigue generando cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Especialistas consultados por EL HERALDO consideran que el debate no se centra en el monto destinado, sino en las prioridades del Estado frente a las múltiples necesidades que enfrenta el país.
José Argueta, secretario de Comunicaciones, rechazó que el Gobierno haya entregado cinco millones de lempiras para el evento y explicó que el apoyo consiste en facilitar el Estadio Nacional, brindar seguridad, fuegos artificiales y boletos aéreos para creadores de contenido provenientes de Perú.
“Supremo pidió el estadio prestado y cuánto cuesta eso, nada. Pidió que no le cobraran por el uso del estadio y unos boletos de avión”, afirmó Argueta, quien estimó que el apoyo total podría rondar los 500 mil lempiras.
Sin embargo, para algunos analistas, la discusión trasciende el cuestionado monto y apunta a la conveniencia de utilizar fondos públicos para fortalecer la imagen gubernamental mediante figuras con gran presencia en redes sociales.
Estrategia política
El analista político Lester Ramírez consideró que el respaldo al evento responde a una estrategia de comunicación que hoy utilizan gobiernos de distintas partes del mundo para acercarse a sectores específicos de la población.
Explicó que, así como antes los recursos de publicidad se concentraban en medios tradicionales, ahora parte de esos presupuestos se orientan hacia los influencers, quienes tienen una fuerte capacidad para influir en la opinión pública.
“Los gobiernos siempre tienen presupuestos para publicidad. Antes se hacía a través de la prensa y hoy se hace mediante las redes sociales y los influencers”, reiteró.
No obstante, Ramírez reconoce que el gasto inevitablemente genera cuestionamientos debido al contexto económico y social del país.
“Se puede criticar por tantas necesidades que tiene Honduras. Pero los gobiernos, así como toda otra organización que tiene una exposición pública, siempre tiene presupuestos para publicidad", afirmó.
El especialista también consideró que este tipo de relaciones abre otro debate: la necesidad de establecer mecanismos de transparencia y supervisión sobre la contratación de creadores de contenido, en estos casos donde hay recursos estatales.
Prioridades
Para el excomisionado presidencial de Comunicaciones, Geovanny Fuentes, la polémica no surgió únicamente por el dinero destinado al evento, sino porque muchos sectores consideran que existen demandas más urgentes que aún no reciben respuesta.
Recordó que cuando “Supremo” fue recibido anteriormente, varios sectores sociales también buscaban una reunión con el presidentr del Ejecutivo sin obtenerla, lo que alimentó la idea de trato preferencial.
“Honduras es un país con muchas necesidades y cualquier gesto del gobierno será relacionado con esas necesidades”, expresó.
Fuentes sostuvo que apoyar el deporte puede representar beneficios para la imagen de un gobierno, pero advirtió que la figura de “Supremo” también genera opiniones encontradas entre la población.
“Ciertamente tiene mucha aceptación entre los jóvenes, pero no representa los valores que un segmento de la sociedad espera de un líder”, señaló.
A criterio del exfuncionario, los equipos de comunicación gubernamental deben evaluar cuidadosamente el impacto político que generan este tipo de decisiones antes de hacerlas públicas.
También señaló que el principal riesgo consiste en que la ciudadanía interprete que existen privilegios para determinados personajes mientras otras personas continúan esperando apoyo para necesidades básicas.
Para ambos especialistas, la discusión no gira únicamente alrededor de cuánto dinero se destinó, sino sobre las prioridades del Estado y la conveniencia de utilizar fondos públicos.
Especialemente, para acciones que, aunque formen parte de una estrategia de comunicación, son percibidas por parte de la población como secundarias frente a otros problemas que enfrenta el país.