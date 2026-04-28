El secretario de Comunicaciones no ha anunciado que el Gobierno invertirá en los hospitales móviles

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales difunde una supuesta cita atribuida al secretario de Comunicaciones, José Argueta, en la que asegura que el gobierno aprobó una suma millonaria para invertir en los hospitales móviles. Sin embargo, la afirmación es falsa. Argueta no ha declarado que se destinarán millones de lempiras para reparar los hospitales móviles adquiridos durante la pandemia de 2020. “LO ÚNICO HOSPITAL QUE HAY EN HONDURAS SON LOS HOSPITALES MOVILES Y LES VAMOS A INVERTIR UN PAR DE MILLONES PARÁ QUE QUEDAN DE LUJO”, dice textualmente el texto sobrepuesto en la imagen de Facebook, publicada desde el 24 de abril de 2026. Según la descripción de la publicación, el gobierno aprobó 590 mil millones de lempiras para mejoras en estos centros.

Durante los primeros meses de la pandemia de covid-19, la entonces secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, ordenó el 16 de marzo la adquisición de siete hospitales móviles a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), como una medida urgente para fortalecer la capacidad del sistema sanitario. El contrato, firmado el 19 de marzo con la empresa Elmed Medical Systems Inc., implicó un desembolso de casi 48 millones de dólares. No obstante, los equipos fueron entregados fuera del plazo establecido y no cumplían con los estándares necesarios para atender pacientes graves de Covid-19, además de contar con equipo en mal estado. El caso derivó en procesos judiciales. En 2022, del exdirector de Invest-H, Marco Bográn, fue hallado culpable por fraude y violación de deberes, mientras las autoridades también acusaron al representante de la empresa proveedora, Axel López, por estafa. Esta desinformación circula en el contexto de una investigación relacionada con la construcción de ocho hospitales iniciados en la administración anterior de Xiomara Castro, los cuales presentan retrasos significativos en su ejecución.

Falsa cita