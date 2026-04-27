Cossette López no ha dicho que el gobierno de Asfura “no sabe qué hacer”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), un supuesto pronunciamiento sobre el gobierno del presidente Nasry Asfura, en el que presuntamente afirmó que “no despega” y que no saben “cómo jinetearlo”.

“COSITO ADMITE QUE EL GOBIERNO NO DESPEGA Y MANDA AL PUEBLO A SEGUIR SOCANDO”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una publicación de Facebook, compartida más de 30 veces desde el 24 de abril.

Sin embargo, la atribución es falsa. No hay registro de ese supuesto pronunciamiento en medios de comunicación ni en la cuentas oficiales de Cossette López.

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Cossette López + gobierno + no despega + seguir socando" no encontró resultados en medios de comunicación que respalden ese supuesto pronunciamiento atribuido a López.

Los resultados remiten únicamente a publicaciones de usuarios que suelen difundir desinformación y que replicaron el contenido.

Asimismo, una revisión de las cuentas oficiales de Cossette López en X e Instagram no encontró publicaciones que evidencien ese supuesto pronunciamiento sobre el gobierno de Asfura ni sobre una presunta falta de capacidad para mantener el control.

En conclusión, es falso el pronunciamiento atribuido a Cossette López sobre la gestión del presidente Nasry Asfura.