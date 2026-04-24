Estas imágenes de Santiago Zúniga en una audiencia y en libertad están hechas con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En cadenas de WhatsApp circula una captura de pantalla de una supuesta publicación en Facebook que muestra dos supuestas imágenes del pastor evangélico Santiago “Chago” Zúniga en una audiencia y en su salida de una prisión salvadoreña. Sin embargo, las imágenes son falsas. Fueron generadas con inteligencia artificial a partir de referencias de fotografías reales tomadas el día de su liberación, según un análisis visual y técnico realizado por EH Verifica. “El Salvador, deja libre al que la mayoría de la población hondureña cataloga como un (...)”, se lee textualmente en la captura de pantalla que contiene las fotografías creadas artificialmente.

Santiago Zúniga, influencer hondureño conocido como “apóstol Chago”, alcanzó notoriedad en 2018 por su estilo de predicación. Su discurso, caracterizado por un lenguaje confrontativo y ataques a figuras políticas y religiosas, lo llevó a viralizarse en redes sociales. El 4 de febrero de 2026, Zúniga fue arrestado en El Salvador por su presunta vinculación con el tráfico ilegal de personas. Posteriormente, el 22 de abril, fue liberado por la Fiscalía salvadoreña, con la prohibición de ingresar al país durante tres años. Este contexto ha propiciado la difusión de imágenes falsas que lo muestran en una supuesta audiencia judicial y en su salida de prisión.

Fabricadas con IA

EH Verifica realizó un análisis visual de ambas imágenes e identificó inconsistencias típicas de contenido generado con inteligencia artificial. En la imagen que supuestamente muestra a Zúniga en una audiencia, el escudo nacional de El Salvador presenta texto ilegible. Además, aparece una bandera de Honduras, un elemento inusual en una audiencia realizada en territorio salvadoreño. También se observan anomalías en las manos: la derecha parece no sostener correctamente una botella, mientras que la izquierda luce rígida..

Un análisis técnico hecho con la herramienta especializada en detección de IA, Undetectable AI, indicó que la imagen tiene un 80% de probabilidad de haber sido generada con IA contra un 20% de ser real, según la metodología de la plataforma.

Por otro lado, la segunda imagen, que supuestamente muestra a Zúniga saliendo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, no coincide con la estructura real de ese centro penitenciario.

Asimismo, se observa una pulsera en su muñeca izquierda, mientras que en fotografías verificadas ( 1 , 2 , 3 ) se muestra que el objeto corresponde a las esposas. La postura del agente policial detrás de Zúniga y las sombras proyectadas también resultan antinaturales con una escena real. EH Verifica realizó una búsqueda inversa en Google Lens y encontró que la imagen ha sido replicada por varios medios de comunicación sin incluir los créditos de la imagen, lo que impide confirmar su origen. La pesquisa también reveló variaciones de la misma imágen con modificaciones en elementos visuales, un patrón común en contenidos sintéticos.