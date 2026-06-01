Es falso que, al 1 de junio, el Gobierno rechazó 298 ambulancias de China

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que asegura, sin pruebas, que el Gobierno rechazó una donación de 298 ambulancias provenientes de China. La afirmación es falsa. No hay registros públicos que respalden esa versión difundida por usuarios en plataformas digitales. Además, la Cancillería de Honduras desmintió el supuesto rechazo y aclaró que el acuerdo estaba en fase técnica por parte de China. “¡Atención Honduras! Noticia Exclusiva: El Gobierno de Tito Asfura rechaza ayuda china, informe oficial revela que el presidente de Honduras lo vuelve a hacer: Rechazó 298 ambulancias destinadas para los municipios de Honduras”, dice textualmente una entrada en Facebook, compartida más de 125 veces desde el 27 de mayo de 2026.

Honduras estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China el 26 de marzo de 2023, tras romper sus lazos con Taiwán, en la administración de Xiomara Castro. En el segundo aniversario de las relaciones diplomáticas, el 24 de marzo de 2025, Castro, entonces presidenta de Honduras, confirmó la donación de 298 ambulancias. El anuncio se realizó mediante un canje de notas entre Enrique Reina, entonces canciller, y Yu Bo, embajador de China en Honduras. Sin embargo, al cierre del gobierno de Castro, la donación aún no se había concretado.

Falso rechazo