Es falso que Nasry Asfura anunció reactivar hospitales móviles

Tegucigalpa, Honduras- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Nasry Asfura, presidente de Honduras, una supuesta afirmación sobre la reactivación de los hospitales móviles. Sin embargo, la versión es falsa. EH Verifica no encontró registros públicos que respalden la cita atribuida a Asfura. Además, José Argueta, secretario de Comunicaciones, confirmó que la afirmación no ha sido emitida por el mandatario. “Vamos a darle lo mejor de la Salud al pueblo Hondureño, estamos Reactivando los hospitales Móviles es lo qué Honduras nesecita; Tranquilos vamos a estar bien.!”, dice textualmente una publicación en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 25 de mayo de 2026.

Durante los primeros meses de la pandemia de covid-19, la entonces secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, ordenó el 16 de marzo la adquisición de siete hospitales móviles por 1,147 millones de lempiras, equivalentes a unos 48 millones de dólares. No obstante, los equipos no fueron entregados en el plazo establecido y, posteriormente, se cuestionó que no cumplían con los estándares necesarios para atender a pacientes graves con covid-19. El caso de los hospitales móviles derivó en procesos judiciales. En 2022, Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), fue hallado culpable de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Las autoridades también acusaron por estafa a Axel López, representante de la empresa proveedora. El 25 de mayo de 2026, el presidente mencionó que Honduras no tiene capacidad para sostener y dar mantenimiento a los hospitales que se comenzaron a construir durante la administración anterior. También enfatizó que toda construcción hospitalaria debe ir acompañada de una estrategia de sostenibilidad para garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Cita falsa