Gerzon Velásquez no dijo: “No hay masacre en Trujillo si la policía no tiene los cuerpos de los muertos”

Tegucigalpa, Honduras- En redes sociales circula una publicación en la que se atribuye al secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, una supuesta frase en la que afirma que “no hay masacre en Trujillo si la policía no tiene los cuerpos de los muertos”. Sin embargo, esto es falso. EH Verifica no encontró registros en medios de comunicación ni en cuentas oficiales que respalden la veracidad de la supuesta declaración atribuida a Velásquez. Además, en entrevistas recientes, Velásquez no niega la masacre y, en su lugar, aseguró que continúan las investigaciones sobre el hecho violento. “Ministro de seguridad No hay masacre en Trujillo si la Policía no tiene los Cadaveres de los muertos no hay masacre”, cita textualmente una publicación en Facebook, compartida más de 15 veces desde el 21 de mayo de 2026.

El 21 de mayo de 2026 se registró una masacre dentro de una finca de palma africana en la comunidad de Rigores, Trujillo. De acuerdo con información preliminar, varias de las víctimas se encontraban reunidas en una iglesia cuando fueron sorprendidas por hombres armados que abrieron fuego de forma indiscriminada. El hecho violento dejó, hasta el 25 de mayo de 2026, un saldo de 20 personas asesinadas, entre ellas tres mujeres, 15 hombres y dos menores de edad. Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la masacre; sin embargo, entre las hipótesis iniciales que manejan los cuerpos de seguridad figura una posible disputa por tierras y el control de cultivos de palma africana en la región. Horas más tarde, se reportó la muerte de cinco agentes pertenecientes a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). El hecho ocurrió en la comunidad de Corinto, Omoa, Cortés, en la zona fronteriza entre Guatemala y Honduras. Según informes preliminares, los uniformados realizaban operativos y allanamientos en una residencia. Entre las víctimas se encuentran el subcomisionado Lester Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdés Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.

Cita falsa

EH Verifica realizó una búsqueda en Google con palabras clave “Gerzon Velásquez + No hay masacre + policía + cuerpos” la cual no arrojó resultados en medios oficiales o fuentes confiablen que confirmen la veracidad de la supuesta cita. Se realizaron además pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de la Secretaría de Seguridad ( Facebook , Instagram y X ) y no se encontraron publicaciones que respalden tal afirmación. Adicionalmente, un rastreo en redes sociales de la cita viral solo arrojó la misma publicación desinformante que viraliza este contenido. EH Verifica revisó el perfil que difundió la supuesta cita y constató que el usuario publica contenido satírico y declaraciones sin respaldo ni referencias a fuentes confiables.

Imagen de febrero de 2026