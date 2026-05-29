Nasry Asfura no dijo que no hay dinero para hospitales ni que los fondos solo se destinan a salarios de diputados

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Nasry Asfura, presidente de Honduras, una supuesta frase en la que afirma que no hay dinero para los hospitales, y que solo cuentan con fondos para pagar el salario de los diputados y los funcionarios. Sin embargo, la afirmación es falsa. EH Verifica no encontró registros en medios de comunicación ni en cuentas oficiales que respalden la veracidad de la supuesta declaración atribuida a Asfura. Además una fuente del gobierno negó la autoría de la cita viral del titular del Legislativo. “Dinero para hospitales NO HAY, solo contamos con el dinero para pagar salarios a diputados y funcionarios, el que pueda que pagué su propio seguro privado Nasry Asfura”, cita textualmente una publicación en Facebook, difundida desde el 26 de mayo de 2026.

El pasado 25 de mayo de 2026, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, advirtió que el Estado enfrenta limitaciones financieras y técnicas para garantizar el mantenimiento de infraestructura hospitalaria, por lo que —planteó— cada nuevo hospital debe planificarse junto con su esquema de operación y sostenibilidad. En sus palabras, “no tenemos la capacidad de sostener darle mantenimiento a los hospitales”, en relación a los centros que se iniciaron a construir durante el gobierno de Xiomara Castro. Anteriormente, el mandatario declaró que la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es el principal desafío estructural del país, alertando que su déficit financiero limita directamente los recursos del gobierno destinados a sectores estratégicos como la salud, la educación, e infraestructura y otros pagos.

Cita falsa

Una búsqueda en Google con palabras clave “Nasry Asfura + no hay dinero + hospitales pago a funcionarios” no arrojó evidencia en medios de comunicación que respalden la afirmación atribuida al presidente Asfura. Se realizaron además pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Además, una revisión de las cuentas oficiales de la Presidencia de la República en Facebook , Instagram y X tampoco mostró publicaciones relacionadas con esa información. Asimismo, EH Verifica realizó una búsqueda en la página web de la presidencia y no encontró ningún tipo de información con respecto a la publicación que circula en las redes.

Sobre la imagen

Una pesquisa en Google Lens utilizando la imagen que adjunta la publicación llevó a un video en el canal de YouTube “Univisión Los Ángeles” titulado: “Entrevista con el presidente de Honduras, Nasry Asfura” El clip data del 9 de mayo de 2026, cuando el mandatario hondureño concedió una entrevista al medio estadounidense Univisión, en la que abordó temas relacionados con su gestión de gobierno y la relación diplomática entre Honduras y Estados Unidos. En el minuto 16:23 del video, Asfura no menciona una supuesta falta de recursos para destinar a hospitales ni para el pago de salarios de los diputados.