Tomás Zambrano no pidió privatizar la ENEE, salud y educación

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación en la que se atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, una supuesta cita en la que afirma que “lo mejor para el país sería privatizar la ENEE, la salud y la educación”. Sin embargo, esta afirmación es falsa. EH Verifica no encontró registros en medios de comunicación ni en cuentas oficiales que respalden la veracidad de la supuesta declaración atribuida a Zambrano. Además, Ángela Flores, jefa de prensa del Congreso Nacional, confirmó a EH Verifica que la afirmación es falsa. "Lo mejor para el país sería privatizar la enee, salud y la educación, eso acabaría con todos los problemas", dice textualmente una publicación en facebook compartida más de 40 veces desde el 26 de mayo de 2026.

El 20 de mayo de 2026, Nasry Asfura, presidente de Honduras, calificó en una entrevista la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como el mayor desafío que enfrenta el país y advirtió que la falta de acciones contundentes seguirá afectando la economía nacional. Según el mandatario, el déficit financiero de la estatal eléctrica limita directamente la inversión en áreas clave como salud, educación, infraestructura y la construcción de nuevas represas. Ante este panorama, Asfura destacó que el 4 de mayo se puso en marcha un plan nacional de instalación de medidores para identificar a los usuarios en mora y reducir las pérdidas de la institución. Otras figuras, como Carlos Hernández, director de la Asociación para una sociedad más justa (ASJ), han dicho (en una entrevista del 19 de mayo de 2026) que una de las líneas para solventar la problemática de la estatal eléctrica es la privatización.

Cita falsa