Código Penal contempla la prisión a perpetuidad, pero no de forma general para asesinatos y femicidios

Tegucigalpa, Honduras.- Rafael Sarmiento, diputado de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que en el Código Penal actual existe la cadena perpetua para delitos de alta pena como asesinatos y femicidios. "En el Código Penal ya existe una tipificación de cadena perpetua a delitos de alta pena, como son asesinatos y femicidios" (sus declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 15:02 del siguiente video).

No obstante su afirmación es una verdad a medias porque omite contexto. El Código Penal sí contempla la figura de prisión a perpetuidad revisable, pero esta no se aplica de forma general ni automática a todos los delitos de alta gravedad. En el caso de delitos como homicidio, asesinato y femicidio, la legislación hondureña establece penas de entre 15 y 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias, sin que exista una cadena perpetua generalizada para estos delitos. EH Verifica preguntó a Sarmiento sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

En el Código Penal

Sí existe la figura de prisión a perpetuidad revisable, pero no se aplica de manera automática ni generalizada a todos los delitos considerados de alta pena, como el asesinato o el femicidio. El Código Penal hondureño establece esta figura en el artículo 37 , el cual señala que la prisión a perpetuidad solo procede cuando la ley expresamente lo prevea para determinados delitos. Es decir, no es una pena universal para todas las conductas graves. El mismo artículo define la prisión a perpetuidad como una pena que implica privación de libertad de por vida, aunque con posibilidad de revisión bajo condiciones específicas establecidas por la autoridad judicial competente. Entre esas condiciones, la norma establece que la pena puede revisarse después de que la persona condenada haya cumplido al menos 30 años de prisión, siempre que existan elementos como buena conducta, ausencia de peligrosidad de reincidencia y el cumplimiento de responsabilidades civiles derivadas del delito. Además, la revisión no es automática. Debe realizarse mediante un procedimiento judicial contradictorio, en el que participan el Ministerio Público y la defensa del condenado, lo que refuerza su carácter excepcional y sujeto a evaluación judicial. En este sentido, aunque el Código Penal sí contempla la prisión a perpetuidad revisable, no significa que todos los delitos de alta gravedad como el asesinato o el femicidio estén necesariamente sancionados con esta pena en todos los casos.

Otras penas