Carretera al oriente de la capital permanece cerrada; estas son las rutas alternas

Tegucigalpa, Honduras.- Debido al fatal accidente registrado la tarde de este lunes 1 de junio, donde hasta el momento se contabilizan al menos 7 fallecidos y más de 10 heridos, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) dieron a conocer que la carretera al oriente de la capital permanece cerrada y detallaron cuáles son las rutas alternas.
"La carretera principal Tegucigalpa-Danlí se encuentra cerrada en ambos sentidos de circulación en el tramo de la colonia Villa Nueva, hasta que determinemos la liberación segura de la vía", dieron a conocer en un comunicado.
Agregaron que junto a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central "se han establecido los puntos de control con restricciones de circulación para transporte pesado".
"Los controles son de aplicación inmediata y serán mantenidos hasta nuevo aviso oficial. Los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en cada punto tienen plena facultad de aplicar las restricciones correspondientes conforme a la Ley de Tránsito", detallaron.
Rutas alternas
De igual manera, las autoridades de tránsito dieron a conocer las rutas alternas que ya fueron habilitadas para que las personas que viven en esta zona oriental del país puedan transitar.
"Las rutas alternas están habilitadas para vehículo liviano únicamente. El transporte pesado queda sujeto a las restricciones establecidas en los puntos de control indicados en la sección anterior. Se prevé congestión vehicular adicional; se exhorta a circular con precaución y paciencia", piden.
Las autoridades recomiendan evitar transitar por el sector de la Villa Nueva hasta que se confirme la apertura oficial de la vía.
"Si su desplazamiento no es de carácter urgente, se recomienda posponer el viaje hasta el restablecimiento de la circulación normal", pide Tránsito.
De igual manera, solicitan a los conductores que manejen a "velocidad reducida en las zonas de desvío y respeten la señalización temporal".
"Los vehículos de carga pesada con destino al oriente deberán esperar instrucciones en el control de Amarateca y Ojo de Agua hasta nueva disposición", detalla el comunicado.