Carretera al oriente de la capital permanece cerrada; estas son las rutas alternas

Tegucigalpa, Honduras.- Debido al fatal accidente registrado la tarde de este lunes 1 de junio, donde hasta el momento se contabilizan al menos 7 fallecidos y más de 10 heridos, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) dieron a conocer que la carretera al oriente de la capital permanece cerrada y detallaron cuáles son las rutas alternas.

"La carretera principal Tegucigalpa-Danlí se encuentra cerrada en ambos sentidos de circulación en el tramo de la colonia Villa Nueva, hasta que determinemos la liberación segura de la vía", dieron a conocer en un comunicado.

Agregaron que junto a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central "se han establecido los puntos de control con restricciones de circulación para transporte pesado".