Revelan primeros nombres de los fallecidos en accidente de volqueta en Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.-Los nombres de las víctimas del fatal accidente de una volqueta que impactó contra varios comercios en la colonia Villa Nueva comienzan a ser revelados por las autoridades, quienes llevan varias horas tratando de sacar los cuerpos de los escombros.
El portavoz de los bomberos, el capitán Carlos Murillo, detalló que hasta el momento solo tienen el nombre de cinco de las víctimas.
Los fallecidos identificados hasta el momento son:
1) Evelin Yasmín Irías Hernández
2) Juan José Ávila Flores
3) Ismael Centeno Hernández
4) Denia Marisol Martínez Ortiz
5) Josué Leonidas Herrera Baquedano
La sexta víctima, que aún no ha sido identificada, es el conductor de la volqueta, pues se encuentra completamente carbonizado, ya que tras el accidente inició un incendio.
Cabe mencionar que más temprano el mayor Sergio Madrid confirmó a EL HERALDO que hay un total de nueve fallecidos en el hecho, cinco de ellos ya rescatados y cuatro que siguen buscando.
Los primeros cuerpos fueron trasladados hasta la morgue capitalina, mientras que en la zona del hecho están tratando de levantar el pesado automotor para buscar más víctimas del hecho.