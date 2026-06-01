Revelan primeros nombres de los fallecidos en accidente de volqueta en Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.-Los nombres de las víctimas del fatal accidente de una volqueta que impactó contra varios comercios en la colonia Villa Nueva comienzan a ser revelados por las autoridades, quienes llevan varias horas tratando de sacar los cuerpos de los escombros.

El portavoz de los bomberos, el capitán Carlos Murillo, detalló que hasta el momento solo tienen el nombre de cinco de las víctimas.