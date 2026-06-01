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Revelan primeros nombres de los fallecidos en accidente de volqueta en Villa Nueva

Los bomberos confirmaron los primeros cinco nombres de las víctimas mortales del fatal accidente de una volqueta en Villa Nueva

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 17:10
Revelan primeros nombres de los fallecidos en accidente de volqueta en Villa Nueva

Los primeros cadáveres ya fueron trasladados hasta la morgue capitalina.

 Foto: David Romero | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Los nombres de las víctimas del fatal accidente de una volqueta que impactó contra varios comercios en la colonia Villa Nueva comienzan a ser revelados por las autoridades, quienes llevan varias horas tratando de sacar los cuerpos de los escombros.

El portavoz de los bomberos, el capitán Carlos Murillo, detalló que hasta el momento solo tienen el nombre de cinco de las víctimas.

Video: Revelan cómo volqueta causó el accidente en Villa Nueva donde hubo muertos y heridos

Los fallecidos identificados hasta el momento son:

1) Evelin Yasmín Irías Hernández
2) Juan José Ávila Flores
3) Ismael Centeno Hernández
4) Denia Marisol Martínez Ortiz
5) Josué Leonidas Herrera Baquedano

La sexta víctima, que aún no ha sido identificada, es el conductor de la volqueta, pues se encuentra completamente carbonizado, ya que tras el accidente inició un incendio.

Comienzan a retirar los cuerpos de las víctimas del accidente en Villa Nueva

Cabe mencionar que más temprano el mayor Sergio Madrid confirmó a EL HERALDO que hay un total de nueve fallecidos en el hecho, cinco de ellos ya rescatados y cuatro que siguen buscando.

Los primeros cuerpos fueron trasladados hasta la morgue capitalina, mientras que en la zona del hecho están tratando de levantar el pesado automotor para buscar más víctimas del hecho.

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Pamela Pino
Pamela Pino

Periodista egresada de la UNAH. Se especializó en salud y educación durante su paso por El Heraldo impreso. Desde 2018 lidera, en la mesa digital, estrategias, especiales multimedia y nuevas narrativas para las audiencias en Estados Unidos.

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