Bomberos confirman la muerte de nueve personas en accidente de volqueta en Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- El Cuerpo de Bomberos confirmó la tarde de este lunes 1 de junio que son un total de nueve personas las que murieron en el accidente de una volqueta que impactó contra varios negocios ubicados en la entrada de la colonia Villa Nueva de la capital. El mayor Sergio Madrid detalló que hasta el momento han logrado rescatar 5 cadáveres de los escombros y que aún hay cuatro más que siguen buscando. El mayor Madrid informó que las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona, y detalló que el accidente fue de tipo derrape del pesado camión, que impactó dos vehículos livianos, varias mototaxis y estructuras ubicadas a la orilla de la carretera.

El oficial detalló que hasta el momento se han contabilizado nueve personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron localizados entre los escombros. Además, confirmó que dos personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Escuela para recibir atención médica. "Hasta este momento hemos identificado en la zona nueve cuerpos, los cuales están bajo los escombros. Ahorita hay dos personas que fueron llevadas al Hospital Escuela, están con algunas lesiones, pero no descartamos poder encontrar más personas", explicó Madrid. Los equipos de rescate mantienen una intensa operación en el lugar debido a la posibilidad de que existan más víctimas atrapadas bajo la unidad pesada y las viviendas afectadas. Según el mayor, será necesario remover el camión para inspeccionar completamente las estructuras dañadas. Madrid reveló que durante las labores de búsqueda los rescatistas han escuchado sonar teléfonos celulares debajo de los escombros, por lo que solicitaron a familiares, vecinos y curiosos guardar silencio para facilitar el trabajo de localización.

"Tenemos que mover la unidad pesada para revisar los cuartos de abajo, en las primeras plantas de esas viviendas, porque escuchamos sonar celulares. Es por ello que le pedimos a las personas que guarden silencio para que el binomio canino también pueda identificar posibles víctimas en el área", señaló. Los bomberos siguen trabajando junto a otros organismos de emergencia y Medicina Forense en la recuperación de víctimas y la evaluación de los daños, mientras persiste la incertidumbre sobre la cantidad final de personas afectadas por la tragedia.

Ya rescataron 5 cuerpos