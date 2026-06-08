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Papa León XIV llega al Santiago Bernabéu, última parada en Madrid

La visita del Papa al "Teatro de la castellana" es su último acto multitudinario en Madrid antes de partir mañana martes a Barcelona

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 12:03

Madrid, España.-Tras ser arropado por miles de ciudadanos en las calles, el papa León XIV se dirigió desde la Catedral de La Almudena al estadio Santiago Bernabéu en el último recorrido en papamóvil por Madrid.

El Santiago Bernabéu se encuentra abarrotado por la comunidad diocesana, en un acto que reúne a unas 70,000 personas.

A su llegada fue recibido por los cantantes David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro cantando el himno Alza la mirada.

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Previo a llegar al coloso, el Pontífice realizó un recorrido por el centro pasando por la Puerta del Sol, la carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes y Cánovas del Castillo, hasta la calle de Alcalá, a la altura de la Casa Árabe, en las inmediaciones del Parque del Retiro, donde cambió de vehículo.

Los miles de espectadores, entre sacerdotes, coordinadores de consejos pastorales, jóvenes que se inician en la fe, delegaciones de migrantes y representantes de asociaciones como Cáritas, entre otros, viven cada momento con fe y emoción el discurso del Papa.

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El acto es presidido por Christian Gálvez y Patricia Pardo, que han dado paso ya a actuaciones como las del mago Jorge Blass o el músico Íñigo Quintero.

El enorme escenario instalado en la cancha del estadio consta de tres niveles, en uno instalaron el altar donde León XIV dará su mensaje, otro alberga el coro y otro para el resto de asistentes como representantes de cada vicaría territorial de Madrid, sacerdotes, religiosos, jóvenes y familias.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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