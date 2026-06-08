Papa León XIV llega al Santiago Bernabéu, última parada en Madrid

Madrid, España.-Tras ser arropado por miles de ciudadanos en las calles, el papa León XIV se dirigió desde la Catedral de La Almudena al estadio Santiago Bernabéu en el último recorrido en papamóvil por Madrid.

El Santiago Bernabéu se encuentra abarrotado por la comunidad diocesana, en un acto que reúne a unas 70,000 personas.

A su llegada fue recibido por los cantantes David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro cantando el himno Alza la mirada.