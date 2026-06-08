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El Real Madrid vende la camiseta con el nombre de León XIV a 195 euros
El Real Madrid puso a la venta en su tienda oficial este lunes una edición limitada de camisetas con el nombre de León XIV, con un precio de 195 euros, después de que el papa desvelara su afición por el conjunto madridista.
Agencia EFE
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Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 11:36
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