Investigan presunto abuso de autoridad y fraude en alcaldía de Jutiapa, Atlántida

Tegucigalpa, Honduras.- La municipalidad de Jutiapa, en el departamento de Atlántida, es intervenida este lunes por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tras una denuncia por abuso de autoridad y fraude.

La Fiscalía busca verificar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos edilicios a una empresa.

La acción tiene como objetivo recabar, asegurar y documentar elementos probatorios de interés para el expediente, mediante la ejecución del correspondiente Auto de Investigación remitido por fiscales anticorrupción de La Ceiba, en relación a la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude.