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Investigan presunto abuso de autoridad y fraude en alcaldía de Jutiapa, Atlántida

La Fetccop y la Atic buscan indicios que permitan verificar o descartar la denuncia sobre otorgamiento fraudulento de contratos sin proceso de licitación

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 11:51
Investigan presunto abuso de autoridad y fraude en alcaldía de Jutiapa, Atlántida

Los agentes fiscales llegaron hasta las instalaciones de la alcaldía de Jutiapa, Atlántida, para iniciar con el proceso investigativo tras la denuncia.

 Foto cortesía: MP.

Tegucigalpa, Honduras.- La municipalidad de Jutiapa, en el departamento de Atlántida, es intervenida este lunes por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tras una denuncia por abuso de autoridad y fraude.

La Fiscalía busca verificar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos edilicios a una empresa.

La acción tiene como objetivo recabar, asegurar y documentar elementos probatorios de interés para el expediente, mediante la ejecución del correspondiente Auto de Investigación remitido por fiscales anticorrupción de La Ceiba, en relación a la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude.

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De acuerdo a la denuncia presentada contra la municipalidad de Jutiapa, múltiples contratos habrían sido otorgados de manera directa a una empresa, sin haber sido sometidos a los procedimientos de licitación pública establecidos en la Ley de Contratación del Estado y sin cumplir con los requisitos legales exigidos para este tipo de contrataciones.

Con el decomiso de documentación, la Atic y la Fetccop -mediante la participación de peritos- someterán a análisis toda la documentación relacionada con los procesos de contratación, expedientes administrativos, órdenes de compra, contratos, pagos efectuados y demás información contractual.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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