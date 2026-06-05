CSJ: "Las cuentas bancarias del Estado no pueden ser embargadas"

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó a los jueces del país que las cuentas bancarias y los fondos públicos del Estado de Honduras no pueden ser embargados para cumplir sentencias judiciales, de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente.

La comunicación fue emitida por instrucciones del presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo Paredes, mediante el oficio PCJ-0324-2026, fechado el 4 de julio de 2026, luego de una solicitud realizada por la Secretaría de Finanzas.

En el documento, la CSJ transcribe los artículos 245 y 246 del Decreto 62-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, donde se establecen las reglas para el pago de sentencias contra instituciones del Estado y las limitaciones para ejecutar embargos sobre recursos públicos.

La medida busca recordar a los órganos jurisdiccionales que cualquier sentencia que ordene al Estado pagar una determinada cantidad de dinero debe seguir los procedimientos establecidos por la ley y no afectar recursos destinados al funcionamiento de las instituciones públicas.