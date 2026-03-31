Amhon: Al menos 30 alcaldías quedaron con embargos por demandas

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) afirmó que unas 30 alcaldías quedaron embargadas en los últimos meses, algunas por el total de las transferencias que reciben del gobierno central. Juan Carlos Molina, presidente de la Amhon, lamentó que es "una cifra que ha venido repercutiendo en el funcionamiento operativo".

Molina señaló que los embargos dejaron en crisis y en condiciones lamentables a muchas corporaciones municipales que no tenían dinero para operar. EL HERALDO realizó un recorrido por varias de estas comunas, evidenciando que tenían embargos millonarios debido a demandas realizadas por exempleados municipales. Incluso, al comparar la cifra por demandas con el presupuesto de las alcaldías encontró que los millonarios embargos dejarían a algunas sin presupuesto por hasta 30 años. A inicios de marzo, el Congreso Nacional (CN) aprobó una modificación que le dio vida al artículo 91-A para prohibir que los entes judiciales ordenen embargos que superen el 30% de las transferencias que el Gobierno central otorga a los municipios.