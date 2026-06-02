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Sin ruta clara para investigar designación simultánea de Rony Pacheco en el INE y CNE

Funcionarios de la fiscalía explicaron que se mantienen a la espera de informes por parte del TSC para comenzar una investigación al director del órgano estadístico

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 16:30
Sin ruta clara para investigar designación simultánea de Rony Pacheco en el INE y CNE

Rony Pacheco Elvir fue nombrado Director del Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de enero de 2026.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​ Ni el Ministerio Público (MP) ni el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) han definido las acciones que emprenderán en relación con el caso de Rony Pacheco Elvir, director del Instituto Nacional de Estadística (INE), quien también aparece nombrado en un cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pacheco se mantiene bajo la lupa pública luego de que Radio Cadena Voces divulgara documentación oficial que plantea una posible incompatibilidad en el ejercicio de cargos públicos y una eventual violación a la Ley de Servicio Civil.

Ante ese escenario, una fuente del Ministerio Público informó a EL HERALDO que, hasta el momento, no existe una investigación abierta sobre el funcionario.

Señaló que cualquier actuación dependerá de un informe que eventualmente remita el Tribunal Superior de Cuentas, necesario para valorar la apertura de un expediente de investigación.

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Mientras tanto, este rotativo intentó obtener una posición oficial del TSC respecto al caso. Sin embargo, al cierre de esta edición, la institución no había emitido un pronunciamiento sobre una posible revisión, auditoría o análisis relacionados con los nombramientos de Pacheco.

Antecedentes y aclaraciones

Los cuestionamientos surgen a partir del oficio No. CNE-V-032-2026, documento que identifica a Pacheco como empleado temporal del Consejo Nacional Electoral durante los meses posteriores a su nombramiento como director ejecutivo del INE con un supuesto salario que alcanza los 76,000 lempiras.

El documento menciona la contratación del director del INE como el jefe de servicios generales, cargo que Cossette López, consejera del órgano electoral, aseguró se realizó para que el funcionario pudiera tramitar una licencia sin goce de salario en el CNE, conservando su antigüedad laboral dentro de la institución.

Pese a eso, la Fiscalía se mantiene a la espera de documentos que validen el aperturar una investigación al director del INE.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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