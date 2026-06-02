Sin ruta clara para investigar designación simultánea de Rony Pacheco en el INE y CNE

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​ Ni el Ministerio Público (MP) ni el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) han definido las acciones que emprenderán en relación con el caso de Rony Pacheco Elvir, director del Instituto Nacional de Estadística (INE), quien también aparece nombrado en un cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pacheco se mantiene bajo la lupa pública luego de que Radio Cadena Voces divulgara documentación oficial que plantea una posible incompatibilidad en el ejercicio de cargos públicos y una eventual violación a la Ley de Servicio Civil.

Ante ese escenario, una fuente del Ministerio Público informó a EL HERALDO que, hasta el momento, no existe una investigación abierta sobre el funcionario.

Señaló que cualquier actuación dependerá de un informe que eventualmente remita el Tribunal Superior de Cuentas, necesario para valorar la apertura de un expediente de investigación.