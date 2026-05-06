La CUT manejará el 100% de los recursos públicos

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) aprobó, por unanimidad, un paquete de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto para modernizar la administración de los fondos públicos.
Esta medida pone fin a la dispersión de fondos en múltiples cuentas bancarias de varias secretarías, permitiendo un control más estricto y eficiente de la liquidez nacional.
Con estas reformas, todas las instituciones de la administración central, desconcentradas y descentralizadas deberán integrar sus recursos al Sistema de Cuenta Única de la Tesorería (CUT).
El objetivo primordial es eliminar la estacionalidad en el flujo de caja, asegurando que el dinero público no permanezca ocioso mientras el Estado incurre en endeudamiento para cubrir obligaciones inmediatas.
”Este proyecto viene a fortalecer la cuenta única al tesoro y viene a poner orden a las libretas de todas las secretarías de Estado para atacar cualquier problema de estacionalidad en el flujo de caja”, explicó Roberto Chang, subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.