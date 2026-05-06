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La CUT manejará el 100% de los recursos públicos

El Congreso Nacional reformó la Ley Orgánica del Presupuesto para centralizar los fondos

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 00:00
La CUT manejará el 100% de los recursos públicos

Esta medida pone fin a la dispersión de fondos en múltiples cuentas bancarias de varias secretarías, permitiendo un control más estricto y eficiente de la liquidez nacional.

 Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) aprobó, por unanimidad, un paquete de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto para modernizar la administración de los fondos públicos.

Esta medida pone fin a la dispersión de fondos en múltiples cuentas bancarias de varias secretarías, permitiendo un control más estricto y eficiente de la liquidez nacional.

Con estas reformas, todas las instituciones de la administración central, desconcentradas y descentralizadas deberán integrar sus recursos al Sistema de Cuenta Única de la Tesorería (CUT).

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El objetivo primordial es eliminar la estacionalidad en el flujo de caja, asegurando que el dinero público no permanezca ocioso mientras el Estado incurre en endeudamiento para cubrir obligaciones inmediatas.​​

”Este proyecto viene a fortalecer la cuenta única al tesoro y viene a poner orden a las libretas de todas las secretarías de Estado para atacar cualquier problema de estacionalidad en el flujo de caja”, explicó Roberto Chang, subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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