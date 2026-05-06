La CUT manejará el 100% de los recursos públicos

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) aprobó, por unanimidad, un paquete de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto para modernizar la administración de los fondos públicos.

Esta medida pone fin a la dispersión de fondos en múltiples cuentas bancarias de varias secretarías, permitiendo un control más estricto y eficiente de la liquidez nacional.

Con estas reformas, todas las instituciones de la administración central, desconcentradas y descentralizadas deberán integrar sus recursos al Sistema de Cuenta Única de la Tesorería (CUT).